Feijoada supera churrasco e é eleita o melhor prato típico do Brasil

Neste ano, a feijoada foi eleita como o melhor prato típico do Brasil, de acordo com pesquisa do portal de turismo Guia Viajar Melhor, em parceria com a Travel Media PR, agência global de marketing turístico e análise de dados. 26,4% dos entrevistados elegeram a receita como a mais característica do país. Em segundo lugar ficou o churrasco e, em terceiro, o arroz com feijão.

A combinação entre feijão preto e carnes de porco conquista paladares em todas as regiões do Brasil. Em Belém, não seria diferente. Na capital paraense, estabelecimentos investem na feijoada para alavancar as vendas, como é o caso do restaurante Engenho.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, o local oferece aos clientes, todos os sábados, das 11h às 15h, feijoada à vontade por R$ 59,90. Além disso, o público também pode aproveitar o almoço ao som de samba ao vivo.

“Nossa intenção é proporcionar a todos a melhor experiência. Feijoada é um prato que faz sucesso em todo o Brasil. No entanto, aqui em Belém percebemos que ainda não havia um local de referência. Agora, os fãs do prato podem encontrar feijoada de qualidade no Engenho”, comenta Mateus.

Vale destacar que além da feijoada tradicional, com porco, o restaurante também oferece opções variadas como a feijoada com charque, com bacon, com calabresa e outros tipos. Além do mais, no buffet, chama atenção o joelho de porco, que os clientes podem se servir à vontade, assim como o arroz branco, farofa, couve, laranja e muito mais.

“Já podemos dizer que é um sucesso. Conseguimos aumentar o faturamento e proporcionar uma experiência única para comer bem e relaxar. Além do mais, na feijoada também disponibilizamos um carro-chefe do Engenho que é o joelho de porco, unanimidade entre os clientes”, finaliza Mateus.