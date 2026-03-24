Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Esfirra aberta assada na air fryer: aprenda a receita

Receita é uma excelente opção para reunir a família ou até garantir uma renda extra; confira o passo a passo

Gabrielle Borges
fonte

Esfirra aberta assada na air fryer (Foto: Freepik)

Quer aprender a preparar uma esfirra aberta de carne suculenta, com massa leve e sabor marcante? A receita é prática, rende bem e pode ser feita tanto no forno quanto na air fryer, ideal para quem busca uma opção versátil para o lanche ou até para vender.

A seguir, confira o passo a passo completo, com dicas para garantir uma massa macia e um recheio bem temperado.

Ingredientes da esfirra aberta assada na air fryer:

Recheio:

  • 500 g de carne moída
  • 1 tomate picado (sem sementes)
  • 1/2 cebola picada
  • Suco de 1 limão
  • Sal e temperos a gosto

Massa:

  • 500 g de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de fubá
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1/2 colher (sopa) de sal
  • 15 g de fermento biológico seco
  • 1/4 de xícara de óleo
  • Água (o suficiente para dar o ponto)

VEJA MAIS

image Arroz cremoso de forno: aprenda a receita
Prato é uma opção prática e versártil para o uso do arroz


image Risoto cremoso de carne com queijo: faça uma receita diferenciada no almoço
Arroz, queijo gorgonzola e vinho branco estão entre os ingredientes. O tempo de preparo é de, no máximo, 45 min; confira


image Dia do Bacon: como fazer medalhão de filé com bacon em casa
Receita ensinada pelo restaurante Engenho combina carne suculenta, arroz cremoso e molho demi-glace

Modo de preparo da esfirra aberta assada na air fryer:

Recheio:

  • Em uma tigela, misture a carne moída, o tomate, a cebola, o suco de limão, o sal e os temperos de sua preferência. Mexa bem até ficar homogêneo.
  • Cubra e leve à geladeira por, no mínimo, 1 hora. Esse tempo é importante para intensificar o sabor.

Massa:

  • Em um recipiente grande, coloque a farinha de trigo, o fubá, o açúcar, o sal e o fermento biológico seco. Misture. Acrescente o óleo e, aos poucos, vá adicionando água enquanto mexe até formar uma massa uniforme.
  • Transfira para uma superfície lisa e sove por cerca de 10 minutos, até obter uma massa macia e elástica. 
  • Divida a massa em bolinhas de aproximadamente 45 g (ou no tamanho desejado). Passe levemente no fubá, distribua em uma forma, deixando espaço entre elas, e deixe crescer até dobrar de volume.
  • Com as mãos, abra cada bolinha delicadamente, formando um disco e mantendo as bordas levemente mais altas. Coloque uma porção do recheio no centro.
  • Deixe descansar por mais 30 minutos para crescer novamente.
  • Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Se preferir, asse na air fryer a 180 °C por cerca de 10 minutos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receita na airfryer

receita de esfirra
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

RECEITA

Bolo pudim de dois sabores: aprenda a receita

Receita fácil combina bolo de chocolate com pudim cremoso em uma única forma. Aprenda o passo a passo

18.03.26 10h20

FRUTAS

Araçá-boi: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta é bastante ácida e pode ser encontrada entre os meses de março a junho. Saiba mais sobre esse fruto típico da região amazônica

10.07.22 14h00

RECEITA

Bolo salgado simples: aprenda a receita prática e versátil para o dia a dia

A receita, além de fácil, permite variações no recheio conforme o que você tiver na geladeira

20.03.26 11h02

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Bolo salgado simples: aprenda a receita prática e versátil para o dia a dia

A receita, além de fácil, permite variações no recheio conforme o que você tiver na geladeira

20.03.26 11h02

RECEITA

'Amansa a sogra': aprenda a receita prática e econômica

Sobremesa fácil e rápida com poucos ingredientes que conquista pelo sabor

19.03.26 10h52

RECEITA

Bolo pudim de dois sabores: aprenda a receita

Receita fácil combina bolo de chocolate com pudim cremoso em uma única forma. Aprenda o passo a passo

18.03.26 10h20

RECEITA

Arroz cremoso de forno: aprenda a receita

Prato é uma opção prática e versártil para o uso do arroz

17.03.26 11h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda