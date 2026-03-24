Esfirra aberta assada na air fryer: aprenda a receita

Quer aprender a preparar uma esfirra aberta de carne suculenta, com massa leve e sabor marcante? A receita é prática, rende bem e pode ser feita tanto no forno quanto na air fryer, ideal para quem busca uma opção versátil para o lanche ou até para vender.

A seguir, confira o passo a passo completo, com dicas para garantir uma massa macia e um recheio bem temperado.

Ingredientes da esfirra aberta assada na air fryer:

Recheio:

500 g de carne moída

1 tomate picado (sem sementes)

1/2 cebola picada

Suco de 1 limão

Sal e temperos a gosto

Massa:

500 g de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de fubá

2 colheres (sopa) de açúcar

1/2 colher (sopa) de sal

15 g de fermento biológico seco

1/4 de xícara de óleo

Água (o suficiente para dar o ponto)

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Modo de preparo da esfirra aberta assada na air fryer:

Recheio:

Em uma tigela, misture a carne moída, o tomate, a cebola, o suco de limão, o sal e os temperos de sua preferência. Mexa bem até ficar homogêneo.

Cubra e leve à geladeira por, no mínimo, 1 hora. Esse tempo é importante para intensificar o sabor.

Massa:

Em um recipiente grande, coloque a farinha de trigo, o fubá, o açúcar, o sal e o fermento biológico seco. Misture. Acrescente o óleo e, aos poucos, vá adicionando água enquanto mexe até formar uma massa uniforme.

Transfira para uma superfície lisa e sove por cerca de 10 minutos, até obter uma massa macia e elástica.

Divida a massa em bolinhas de aproximadamente 45 g (ou no tamanho desejado). Passe levemente no fubá, distribua em uma forma, deixando espaço entre elas, e deixe crescer até dobrar de volume.

Com as mãos, abra cada bolinha delicadamente, formando um disco e mantendo as bordas levemente mais altas. Coloque uma porção do recheio no centro.

Deixe descansar por mais 30 minutos para crescer novamente.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Se preferir, asse na air fryer a 180 °C por cerca de 10 minutos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)