De onde vêm os churros? Conheça a origem do doce e como chegou ao Brasil

O churros é um doce feito com farinha de trigo e água, que é ‘empanado’ com canela e açúcar e recheado de diversas maneiras, como doce de leite ou chocolate. Apesar de ser uma sobremesa conhecida da culinária espanhola e mexicana, é muito presente em todo o Pará. Podendo ser encontrado dentro de shoppings e nas barraquinhas de rua.

Mas, como o churros teria chegado até o Brasil? Conheça a origem da iguaria e como é feita:

Qual a origem dos churros?

A origem do churros é um tanto incerta. Mas, graças ao sério mexicano ‘Chaves’, do SBT, o doce começou a ser considerado espanhol. Ele é muito comum na América Latina, Colômbia, Estados Unidos e Portugal. Nesses locais, o churros chega a ser consumido sem recheio, ao contrário do que é servido no Brasil, e com uma xícara de café ou chocolate quente.

Como o churros chegou ao Brasil?

O churros chegou ao país na década de 60, mas ganhou popularidade somente em 1974. A primeira doceria que começou oferecer a ‘gostosura’ foi a ‘A Casa do Churros’, localizada na Avenida São João, centro da capital paulista. O empreendimento pertencia a uma família espanhola.

Nos dias de hoje, é muito comum ver churros sendo vendidos em barraquinhas de ruas ou como uma das sobremesas de festas de crianças.

Qual a receita do churros?

A receita mais comum do churros leva uma massa à base de farinha de trigo e água. Ela é colocada em um formato cilíndrico, parecida com uma seringa de metal grande, e ‘espremida’, depois colocada para frita. Em seguida, o doce é colocado em uma recipiente com açúcar e canela em pó, também podendo ser recheado com doce de leite ou chocolate.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)