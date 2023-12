Como fazer joelho de porco para o Natal? Restaurante ensina versão defumada dessa delícia

O Natal é uma das datas mais deliciosas do ano devido aos diversos pratos tradicionais, entre eles o bacalhau e o Peru. No entanto, em Belém, o restaurante Engenho Dedé aposta em um prato diferenciado que faz sucesso no estabelecimento: o joelho de porco. A receita foi criada há mais de 20 anos pelo chef Dedé Parente, proprietário do local e vencedor do prêmio Dólmã, reconhecimento máximo da gastronomia brasileira.

Como fazer joelho de porco defumado

Ingredientes

Um joelho de porco

Modo de fazer

Pegue a peça inteira do joelho defumado; Leve ao forno sem cobrir por 2 horas a 180ºC; Para finalizar basta fritar o joelho no óleo até chegar ao ponto de pururucar, o que demora entre 10 e 15 minutos. Por fim, sirva com os acompanhamentos de sua preferência.

“Em Belém, somos uma das poucas casas, senão a única, especializada em joelho de porco. Então, os clientes nos enxergam como referência na receita. Como ele é um prato farto, que serve tranquilamente 4 pessoas, muitas famílias encomendam com antecedência o joelho já pensando no preparo para a ceia das festas de final de ano”, comenta Mateus.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, o prato é um carro-chefe do estabelecimento, podendo ser consumido no local durante todo o ano. Porém, em dezembro, as vendas do joelho de porco chegam a triplicar por conta das festas de final do ano, o que mostra que a receita faz parte da tradição de muitas famílias em Belém.

Serviço: O restaurante, localizado no 1º piso do Shopping Boulevard, continua aceitando encomendas de joelho de porco para as ceias de Natal e Ano Novo. Elas serão entregues nos dias 24 e 31 de dezembro, respectivamente.