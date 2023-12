Como fazer um delicioso Peru de Natal recheado para a ceia natalina

A Ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados dos eventos natalinos, por ser sinônimo de fé, união e, claro, de felicidade, tanto por compartilhar a alegria do Natal com quem se ama, quanto por poder saborear as delícias dos pratos preparados para a ocasião.

Um dos queridinhos da Ceia de Natal é o peru, presente em quase todos os lares por ser tradição, além de ser super saboroso. Saiba como preparar um Peru de Natal recheado e delicioso para a sua ceia.

Como fazer Peru de Natal recheado

Ingredientes

Peru

1 peru de 4 kg;

Azeite;

800g de carne moída;

200g de linguiça toscana moída;

200g de fígado de galinha moído;

150g de queijo parmesão ralado;

3 ovos;

700g de castanhas portuguesas descascadas e cortadas ao meio;

Sal e pimenta-do-reino moída;

800g de batatas descascadas.

Molho

Ossos já assados do peito de peru;

1 cebola em pedaços;

1 cenoura em pedaços;

2 talos de aipo em pedaços;

100 ml de vinho branco;

50g de farinha de trigo;

1 litro de água.

Decoração

Ramos de sálvia;

Ramos de alecrim;

Folhas de alface;

Ameixas secas.

Modo de preparo

Peru

Desosse o peru, reservando os ossos do peito para o caldo. Em um recipiente e utilizando as mãos, misture a vitela, a linguiça, o fígado, o queijo ralado e os ovos. Com uma agulha grande e um fio de linha grosso, costure a parte traseira do peru para evitar a perda do recheio durante o cozimento. Introduza o recheio pela abertura da frente (peito), empurrando-o com a mão, de maneira que o peru fique completamente recheado, em seguida, costure a abertura. Tempere o peru com sal e pimenta e coloque-o no centro de uma assadeira antiaderente. Regue-o generosamente com azeite e disponha os ossos do peito nas laterais da assadeira. Leve ao forno preaquecido a 160 graus Célsius por aproximadamente 1h30, coberto com papel-alumínio. Retire o papel um pouco antes para dourar a carne por fora. Unte com óleo, de vez em quando, se necessário.

Caldo

Em uma panela, coloque os ossos com a cebola, a cenoura e o aipo. Deixe no fogo por cinco minutos, mexendo, e em seguida junte o vinho. Espere evaporar e coloque a farinha. Misture, adicione a água e ferva até o líquido reduzir para um terço do seu volume inicial. Coe, tempere com sal e reserve. Em uma assadeira, disponha as batatas e as castanhas cortadas. Regue-as com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por aproximadamente 20 minutos. Derrame o caldo na assadeira e deixe no forno até as castanhas e as batatas ficarem cozidas.

Decoração

Retire o peru do forno, deposite-o no centro de uma travessa e disponha harmoniosamente as batatas e as castanhas. Coloque o molho sobre o peru. Depois, decore com ramos de sálvia, de alecrim e folhas de alface para fazer uma base verde e jogue as ameixas ao redor.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com