Como fazer bolo de tapioca: receita gelada não vai ao forno e fica uma delícia

Há quem diga que o bolo de tapioca – ou bolo podre - tem criação em países internacionais. Outros, afirmam que a receita é típica do Brasil, muito por conta do ingrediente principal ser de origem indígena: a tapioca.

Independente do local de onde surgiu, ou do nome que foi dado (mesmo que a palavre “podre” cause alguma repulsa), o que se tem certeza é o sabor inconfundível do prato, que não precisa ir ao forno para ficar pronto. Confira:

Como fazer bolo de tapioca – bolo podre

Ingredientes

500 g de tapioca granulada;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1 litro de leite quente;

200 g de coco ralado;

1 vidro de leite de coco pequeno;

1 lata de leite condensado.

Modo de preparo – 2h

Misture a tapioca e o açúcar, acrescentando aos poucos o leite quente; Quando começar a ficar cremoso, deixe descansar por 10 minutos, pois a tapioca vai crescer um pouco; Após esse tempo, acrescente o coco ralado e o leite de coco, sempre mexendo bem; Unte uma forma com leite condensado e coloque a massa, leve à geladeira por 2 horas; Retire da geladeira e desenforme.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com