Como fazer bolo de macaxaeira: receita possui sabor levemente salgado, o que deixa o prato diferente

Conhecida em algumas regiões como macaxeira e facilmente confundida com mandioca, o aipim é um tubérculo muito utilizado na culinária brasileira por ser de fácil preparo, além de saboroso. Apesar de serem da mesma família, há uma grande e importante diferença entre o aipim e a mandioca.

A mandioca é mais tóxica, devendo ser preparada durante um tempo maior devido à alta concentração de cianeto, elemento tóxico que pode até levar à morte caso não consumida corretamente.

Já o aipim (ou macaxeira) possui a metade da quantidade de cianeto, com isso, a receita do bolo de aipim é uma opção viável para quem busca um sabor levemente salgado sem perder a consistência de um bolo comum ou se preocupar tanto com elementos tóxicos. Confira:

Como fazer bolo de aipim no liquidificador

Ingredientes

1 kg de aipim

2 xícaras (chá) de açúcar

1 garrafinha de leite de coco

200 ml de leite

4 ovos

2 colheres (sopa) de margarina

1 colher (chá) de sal

1 coco ralado (fresco ou pacote de 100 g)

Modo de preparo

Descasque e pique o aipim, coloque no liquidificador e acrescente os leites Bata até que fique um creme Acrescente as gemas e as claras, continue batendo Coloque o açúcar, a margarina e o sal Despeje o creme em uma tigela, adicione o coco ralado e misture Leve a mistura à uma assadeira untada e polvilhada Asse em forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)