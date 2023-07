Como fazer bolo sem leite: o bolo zero lactose é perfeito para quem deve evitar o consumo do leite

O leite é um ingrediente que faz parte da maioria das receitas convencionais, principalmente as que envolvem o universo da confeitaria, e quem faz dieta com restrição a este alimento acaba ficando sem muitas opções de consumo. Com isso, o Oliberal.com trouxe uma receita para quem é intolerante à lactose ou quem tirou o leite do consumo diário. Confira:

Como fazer bolo sem leite (bolo zero lactose)

Ingredientes

4 ovos

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 de xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de fermento em pó para bolos

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Bata todos os líquidos no liquidificador, depois de 05 minutos, acrescente o açúcar e bata por mais 3 minutos.

Coloque a massa em um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, para que a massa não fique solada.

Antes de colocar na forma, acrescente o fermento dissolvido na água e mexa até que fique homogêneo.

Coloque para assar em forno pré-aquecido à 180°C por 30 minutos

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)