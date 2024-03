Receita de lanche rápido e saboroso de queijo com presunto; veja como fazer

Pão, queijo e presunto são ingredientes que costumam marcar presença nas geladeiras por serem a combinação perfeita de uma refeição saborosa nos cafés da manhã e para os lanches da tarde, mas, que tal descobrir novas formas de consumi-los? Confira como preparar uma receita de lanche simples e diferente para saborear no dia a dia.

Lanche rápido

Ingredientes

- 8 fatias de pão de forma

- 100 g de presunto fatiado

- 100 g de queijo prato fatiado

- 1 lata de creme de leite sem soro

- 3 ovos

- 1 tomate fatiado

- orégano seco

- queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

- Em um recipiente quadrado ou retangular, coloque 4 fatias de pão de forma;

- Sobre o pão, coloque o presunto e o queijo;

- Cubra com as outras 4 fatias de pão;

- Bata os ovos, junte o creme de leite com 1 pitada de sal e despeje sobre os sanduíches;

- Decore com o tomate e polvilhe queijo e orégano;

- Leve ao microondas por 10 minutos, em potência alta, ou até que o creme esteja firme.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com