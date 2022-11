Chá de alface: como preparar, é bom pra que e quem não pode tomar

O chá de alface é rico em vitaminas e minerais que fortalecem a imunidade, auxiliam no regulamento do sono, promovem a saúde dos ossos e defendem o estômago. Confira quais os benefícios do chá de alface, quem não pode tomar e como preparar:

Benefícios para a saúde

O chá de alface contém boas doses de vitamina C, que fortalece a imunidade, tem ação anti-inflamatória e protege o organismo de doenças crônicas como alzheimer e certos tipos de câncer.

A bebida também contém magnésio, potássio, zinco e cálcio, que garantem a saúde em diversos aspectos, incluindo a saúde dos ossos.

Por fim, este chá também contém lactupirina e lactucina, dois calmantes naturais que auxiliam no controle de insônia, ansiedade e estresse.

Quem não pode beber, cuidados e precauções

O chá de alface é contraindicado para pessoas alérgicas à planta.

Como fazer chá de alface