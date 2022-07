Receita de Prime Rib: aprenda a fazer essa delícia e aprecie a maciez e o sabor dessa carne

Imagine, bem no meio da semana, poder comer uma carne macia e suculenta para dar aquele gás? Se você é um verdadeiro apreciador de receitas de carne, aprenda como fazer um prime rib na manteiga com alho e ervas. A carne da linha Premium Beef da marca Superchef casa perfeitamente com essa receita com prime rib.

Para quem não conhece, o prime rib é um corte popular nos Estados Unidos. Extraído da costela do boi e considerado uma costela de primeira, ele é muito macio e saboroso, podendo, inclusive, ser comparado ao filé de costela com osso ou ao ancho com osso. Salivou? Então pega o celular, dá print nessa receita, guarda o link e aprenda como fazer prime rib no forno. Os temperos são bem simples, apenas sal, pimenta e um pouco de azeite, o ideal para desfrutar do verdadeiro sabor dessa carne nobre.

Características da receita:

Tempo de preparo: 40 minutos

Dificuldade: baixa

Serve: 2 pessoas

Ingredientes na manteiga com alho e ervas

1 peça de prime rib (cerca de 700 g cada)

1 fio de azeite de oliva

manteiga (de preferência sem sal)

sal

4 dentes de alho com casca

mix de pimenta rosa, branca e preta

alecrim fresco

Como fazer Prime Rib com alho e ervas

Primeiro pré-aqueça o forno em 220 graus Celsius. Seque as peças do prime rib com um guardanapo e tempere com o mix de pimentas, o sal e o alecrim, esfregando bem na carne; em seguida, derreta um pouco de manteiga (de preferência sem sal). Em uma frigideira, adicione um fio do azeite e esquente. Quando estiver bem quente, coloque o prime rib para selar por 2 a 3 minutos de cada lado, usando um pegador para virá-lo para evitar que fure; Enquanto você sela o prime rib na frigideira, vá colocando a manteiga aos poucos. Dica:Isso dará um sabor especial à carne e evitará que ela queime; Transfira então a carne para uma assadeira, posicione os dentes de alho com a casca sobre ele e leve ao forno por 15 a 20 minutos para servir ao ponto. Passado esse tempo, retire a carne do forno para servir.

Dica extra: Compre o prime rib da linha Premium Beef da Superchef da Mercúrio Alimentos para garantir a melhor qualidade e embrulhe a ponta do osso da peça com papel alumínio para evitar que queime.

