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Bolo de coco com farofa crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de coco com farofa crocante; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Bolo de coco com farofa crocante (Reprodução/Foto: Daniela Meira/Globo)

Para quem não abre mão de um bolo caseiro fofinho e cheio de sabor, o bolo de coco com farofa crocante é uma ótima opção para o café da manhã ou da tarde. A receita, ensinada por Ana Maria Braga no Mais Você, combina leite de coco e coco ralado na massa, que fica macia e aromática, com uma cobertura de farofa dourada e crocante.

Confira o passo a passo e aprenda como preparar essa delícia em casa:

Ingredientes do bolo de coco com farofa crocante da Ana Maria Braga

Farofa crocante

  • Um terço de xícara de chá de farinha de trigo ou 50 gramas
  • Um terço de xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou 20 gramas
  • 3 colheres de sopa de açúcar ou 45 gramas
  • 3 colheres de sopa de manteiga gelada

Massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar ou 200 gramas
  • 200 ml de leite de coco
  • 3 colheres de sopa de manteiga derretida ou 45 ml
  • Meia xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou 35 gramas
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo ou 300 gramas
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

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Modo de Preparo do bolo de coco com farofa crocante da Ana Maria Braga

Farofa crocante

  • Em uma tigela misture com as mãos um terço de xicara de chá de farinha de trigo, um terço de xicara de chá de coco ralado fino sem açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga gelada até formar uma farofa. Reserve.

Massa

  • Em uma tigela coloque 3 ovos, 1 xicara de chá de açúcar, 200 ml de leite de coco e misture.
  • Em seguida acrescente 3 colheres de sopa de manteiga derretida, meia xicara de chá de coco ralado fino sem açúcar, 2 xicaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó mexendo com uma colher de pau até obter uma massa homogênea.
  • Em uma forma de bolo untada com óleo, forre o fundo com uma tira de papel manteiga (papel manteiga com 60 por 10 centímetros), de maneira que essa tira sobre pelas laterais da forma para facilitar na hora de desenformar.
  • Transfira a massa para a forma (25 centímetro de comprimento por 12 de largura e 6 cm de altura), cubra o bolo com a farofa e leve ao forno pré aquecido a 180 graus por 50 minutos.
  • Depois deste tempo desenforme puxando as alças do papel manteiga e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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