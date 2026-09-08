Bolo de coco com farofa crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de coco com farofa crocante; confira o modo de preparo
Para quem não abre mão de um bolo caseiro fofinho e cheio de sabor, o bolo de coco com farofa crocante é uma ótima opção para o café da manhã ou da tarde. A receita, ensinada por Ana Maria Braga no Mais Você, combina leite de coco e coco ralado na massa, que fica macia e aromática, com uma cobertura de farofa dourada e crocante.
Confira o passo a passo e aprenda como preparar essa delícia em casa:
Ingredientes do bolo de coco com farofa crocante da Ana Maria Braga
Farofa crocante
- Um terço de xícara de chá de farinha de trigo ou 50 gramas
- Um terço de xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou 20 gramas
- 3 colheres de sopa de açúcar ou 45 gramas
- 3 colheres de sopa de manteiga gelada
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar ou 200 gramas
- 200 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de manteiga derretida ou 45 ml
- Meia xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou 35 gramas
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo ou 300 gramas
- 1 colher de sopa de fermento em pó
VEJA MAIS
Modo de Preparo do bolo de coco com farofa crocante da Ana Maria Braga
Farofa crocante
- Em uma tigela misture com as mãos um terço de xicara de chá de farinha de trigo, um terço de xicara de chá de coco ralado fino sem açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga gelada até formar uma farofa. Reserve.
Massa
- Em uma tigela coloque 3 ovos, 1 xicara de chá de açúcar, 200 ml de leite de coco e misture.
- Em seguida acrescente 3 colheres de sopa de manteiga derretida, meia xicara de chá de coco ralado fino sem açúcar, 2 xicaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó mexendo com uma colher de pau até obter uma massa homogênea.
- Em uma forma de bolo untada com óleo, forre o fundo com uma tira de papel manteiga (papel manteiga com 60 por 10 centímetros), de maneira que essa tira sobre pelas laterais da forma para facilitar na hora de desenformar.
- Transfira a massa para a forma (25 centímetro de comprimento por 12 de largura e 6 cm de altura), cubra o bolo com a farofa e leve ao forno pré aquecido a 180 graus por 50 minutos.
- Depois deste tempo desenforme puxando as alças do papel manteiga e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA