Bolo de coco com farofa crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/09)

Para quem não abre mão de um bolo caseiro fofinho e cheio de sabor, o bolo de coco com farofa crocante é uma ótima opção para o café da manhã ou da tarde. A receita, ensinada por Ana Maria Braga no Mais Você, combina leite de coco e coco ralado na massa, que fica macia e aromática, com uma cobertura de farofa dourada e crocante.

Confira o passo a passo e aprenda como preparar essa delícia em casa:

Ingredientes do bolo de coco com farofa crocante da Ana Maria Braga

Farofa crocante

Um terço de xícara de chá de farinha de trigo ou 50 gramas

Um terço de xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou 20 gramas

3 colheres de sopa de açúcar ou 45 gramas

3 colheres de sopa de manteiga gelada

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar ou 200 gramas

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de manteiga derretida ou 45 ml

Meia xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou 35 gramas

2 xícaras de chá de farinha de trigo ou 300 gramas

1 colher de sopa de fermento em pó

VEJA MAIS



Modo de Preparo do bolo de coco com farofa crocante da Ana Maria Braga

Farofa crocante

Em uma tigela misture com as mãos um terço de xicara de chá de farinha de trigo, um terço de xicara de chá de coco ralado fino sem açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga gelada até formar uma farofa. Reserve.

Massa

Em uma tigela coloque 3 ovos, 1 xicara de chá de açúcar, 200 ml de leite de coco e misture.

Em seguida acrescente 3 colheres de sopa de manteiga derretida, meia xicara de chá de coco ralado fino sem açúcar, 2 xicaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó mexendo com uma colher de pau até obter uma massa homogênea.

Em uma forma de bolo untada com óleo, forre o fundo com uma tira de papel manteiga (papel manteiga com 60 por 10 centímetros), de maneira que essa tira sobre pelas laterais da forma para facilitar na hora de desenformar.

Transfira a massa para a forma (25 centímetro de comprimento por 12 de largura e 6 cm de altura), cubra o bolo com a farofa e leve ao forno pré aquecido a 180 graus por 50 minutos.

Depois deste tempo desenforme puxando as alças do papel manteiga e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)