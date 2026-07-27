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RECEITA

Salgadinho de quinoa com queijo na air fryer é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/07)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de banana sem glúten e sem açúcar ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges

27 de julho de 2026 às 11:31

Salgadinho de quinoa com queijo na air fryer

Salgadinho de quinoa com queijo na air fryer ( Foto: Reprodução/Foto: Daniela Meira/Globo )

Com ingredientes simples e sem a necessidade de fritura em óleo, a receita de Ana Maria Braga é perfeita para servir como lanche, entrada ou aperitivo. O preparo é rápido, feito em poucos passos, e o resultado agrada até quem ainda não tem o hábito de consumir quinoa. Para acompanhar, o molho de iogurte traz leveza e combina perfeitamente com o salgadinho. Confira.

Ingredientes do salgadinho de quinoa com queijo da Ana Maria Braga

  • Um quarto de xícara de chá de quinoa branca crua (100 gramas de quinoa cozida)
  • água para hidratar
  • 1 xícara de chá de água ou 240 mililitros
  • sal a gosto
  • 50 gramas de queijo muçarela ralada no ralo grosso

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Modo de Preparo do salgadinho de quinoa com queijo da Ana Maria Braga

  • Coloque um quarto de xícara de quinoa crua em uma tigela, cubra com água e deixe hidratar por 30 minutos.
  • Depois desse tempo, lave a quinoa em água corrente, escorra e coloque em uma panela.
  • Adicione 1 xícara de água, sal a gosto e cozinhe em fogo médio até ficar macia e secar toda a água (cerca de 20 minutos).
  • Apague o fogo, transfira para uma tigela, junte 50 g de queijo muçarela ralada no ralo grosso e misture bem com as mãos.
  • Pegue pequenas porções (1 colher de sopa), faça bolinhas e leve para a air fryer a 200 graus por 15 minutos ou até dourar.
  • Retire da air fryer e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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