Bolo de cenoura com chocolate na air fryer: aprenda a receita
Com essa receita, é possível ter um bolo de cenoura com chocolate fofinho e cremoso em menos de 30 minutos,
Nada combina mais com um café da tarde do que um bolo de cenoura fofinho com cobertura de chocolate. E se você acha que preparar essa delícia exige forno tradicional, a air fryer prova que é possível ter um bolo perfeito, macio e com cobertura cremosa em poucos minutos. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Bolo de cenoura com chocolate
Massa:
- 2 ovos
- 1 cenoura grande picada (aproximadamente 135 g)
- 1 xícara de açúcar (250 ml)
- 1/2 xícara de óleo
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 colher de sopa rasa de fermento em pó
Cobertura de chocolate:
- 1 caixinha de leite condensado
- 1/2 colher de manteiga ou margarina
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau
- 1/2 caixinha de creme de leite
Modo de Preparo do Bolo de cenoura com chocolate
- Prepare a massa: No liquidificador, bata os ovos, a cenoura picada, o açúcar e o óleo até obter uma mistura homogênea.
- Misture os secos: Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o fermento, mexendo delicadamente até incorporar tudo.
- Preaqueça a air fryer: Ligue a 160°C por 5 minutos.
- Asse o bolo: Coloque a massa na forma untada e leve à air fryer. Primeiro, asse a 160°C por 15 minutos, depois aumente para 200°C e deixe por mais 5 minutos.
- Verifique o ponto: Espete um palito ou garfo no centro do bolo. Se sair limpo, o bolo está pronto; se sair com massa, deixe mais 5 minutos a 160°C.
- Prepare a cobertura: Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Por último, acrescente o creme de leite e misture bem.
- Finalize: Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo e sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
