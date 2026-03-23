Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Bolo de cenoura com chocolate na air fryer: aprenda a receita

Com essa receita, é possível ter um bolo de cenoura com chocolate fofinho e cremoso em menos de 30 minutos,

Gabrielle Borges
fonte

Bolo de cenoura com chocolate na air fryer (Foto: Freepik)

Nada combina mais com um café da tarde do que um bolo de cenoura fofinho com cobertura de chocolate. E se você acha que preparar essa delícia exige forno tradicional, a air fryer prova que é possível ter um bolo perfeito, macio e com cobertura cremosa em poucos minutos. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Bolo de cenoura com chocolate

Massa:

  • 2 ovos
  • 1 cenoura grande picada (aproximadamente 135 g)
  • 1 xícara de açúcar (250 ml)
  • 1/2 xícara de óleo
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa rasa de fermento em pó

Cobertura de chocolate:

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1/2 colher de manteiga ou margarina
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau
  • 1/2 caixinha de creme de leite

Modo de Preparo do Bolo de cenoura com chocolate

  • Prepare a massa: No liquidificador, bata os ovos, a cenoura picada, o açúcar e o óleo até obter uma mistura homogênea.
  • Misture os secos: Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o fermento, mexendo delicadamente até incorporar tudo.
  • Preaqueça a air fryer: Ligue a 160°C por 5 minutos.
  • Asse o bolo: Coloque a massa na forma untada e leve à air fryer. Primeiro, asse a 160°C por 15 minutos, depois aumente para 200°C e deixe por mais 5 minutos.
  • Verifique o ponto: Espete um palito ou garfo no centro do bolo. Se sair limpo, o bolo está pronto; se sair com massa, deixe mais 5 minutos a 160°C.
  • Prepare a cobertura: Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Por último, acrescente o creme de leite e misture bem.
  • Finalize: Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo e sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receitas air fryer

bolo de cenoura
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda