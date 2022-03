Aprenda a fazer o estrogonofe original consumido na Rússia e na Ucrânia

Sempre se perguntou como é o estrogonofe original consumido no leste europeu? Veja como fazer a receita deste prato muito querido por ucranianos e russos:

Ingredientes para o estrogonofe

500g de filé, coxão mole ou outra carne magra e macia

2 cebolas médias

1 cabeça de alho

3 colheres de sopa de manteiga

200-300g de cogumelos comestíveis, como shitake e champignon. Pode-se adicionar mais, de acordo com a preferência de quem irá comer

150-200ml de vodka ou vinho branco

3/4 de xícara de chá de smetana, creme azedo eslavo

Farinha de trigo para polvilhar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes para smetana

​250ml de creme de leite, de preferência com mais de 30% de gordura Meia colher de chá de vinagre Meia colher de chá de suco de limão 60ml de leite integral

Modo de preparo do estrogonofe

Tempere a carne a gosto e deixe-a marinar por 30 minutos O bife deve ser cortado em tiras, enquanto as cebolas, o alho e os cogumelos devem ser cortados em cubos Frite o bife na manteiga até o ponto de sua preferência, depois, e separe-o Frite as cebolas e o alho na manteiga até dourar e, depois, adicione os cogumelos. Deixe-os fritar até a sua preferência Polvilhe farinha na mistura e, depois, adicione o bife já frito. Cozinhe a mistura por mais 2-3 minutos Adicione smetana e a vodka ou o vinho branco. Frite até a mistura ficar marrom

Modo de preparo do smetana

Em uma tigela, adicione todos os ingredientes e bata tudo até ficar homogêneo e cremoso

Como servir o estrogonofe

No leste europeu, o estrogonofe costuma ser servido com batatas assadas, cozidas ou em forma de purê. Porém, não é muito raro vê-lo servido com macarrão.