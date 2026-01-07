Capa Jornal Amazônia
Aprenda 4 molhos de salada de chefs famosos para fazer a receita em casa

Descubra como transformar suas saladas em pratos extraordinários com preparações simples e cheias de sabor, perfeitas para a alimentação equilibrada.

Jennifer Feitosa
fonte

Deixe suas refeições mais saborosas e suculentas com estas opções selecionadas de restaurantes renomados de São Paulo (KamranAydinov / Freepik)

Quatro tipos de molho de salada de chefs renomados podem ser preparados em casa. As receitas, oriundas de restaurantes famosos de São Paulo, prometem mais sabor e suculência para suas refeições.

Após as festas de fim de ano, a alimentação equilibrada retoma seu espaço com a chegada do calor. As saladas se destacam no cardápio, oferecendo opções saborosas e sem restrições.

Um molho adequado pode transformar uma simples folha em um prato com sabor extraordinário. Foram selecionados quatro tipos de molhos, de fácil preparo, que variam de versões clássicas a opções cremosas.

Receitas de molhos de salada de chefs para fazer em casa

1. Molho Caesar do Tank Brewpub

Este molho oferece uma versão clássica com um toque especial. Ele é ideal para quem busca cremosidade e um sabor marcante.

Ingredientes utilizados:

  • 80 g de aliche
  • 4 dentes de alho
  • 300 g de maionese
  • 40 g de queijo parmesão ralado
  • 40 ml de água
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo:

  1. Pique o aliche de forma bem pequena, até ficar quase como uma pasta.
  2. Coloque o aliche no liquidificador com os demais ingredientes.
  3. Bata a mistura até obter um creme homogêneo.
  4. Misture bem, mas evite triturar completamente a anchova.
  5. Sirva em seguida.

2. Molho Rancho do Chef Fellipe Zanuto

Esta receita é dividida em duas etapas, começando pelo preparo do alho confitado, que confere um sabor único ao molho final.

Primeira etapa: Preparo do alho confitado

Ingredientes utilizados:

  • 500 ml de óleo
  • 250 g de alho inteiro, descascado
  • 1 folha de louro
  • 5 g de sal
  • 10 g de tomilho

Modo de preparo:

  1. Ponha todos os componentes em uma caçarola.
  2. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 2 horas, até que o alho fique macio.
  3. Retire do fogo, deixe esfriar e guarde na geladeira.

Segunda etapa: Molho Rancho

Ingredientes:

  • 40 g de gema pasteurizada
  • 450 ml de óleo de soja
  • 5 g de sal
  • 5 g de alho cru
  • 1 g de pimenta-do-reino
  • 25 ml de vinagre de vinho branco
  • 75 ml de óleo do alho confitado
  • 25 g de alho confitado

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture a gema, o vinagre, o sal, o alho cru e a pimenta.
  2. Coloque a mistura no liquidificador e bata em velocidade reduzida.
  3. Adicione o óleo de soja em fio, devagar, até emulsionar.
  4. Se necessário, acrescente um pouco de água para ajustar a textura.
  5. Quando o molho estiver quase pronto, adicione o alho confitado e, em seguida, o óleo do alho.
  6. Bata rapidamente e transfira para uma tigela.
  7. Finalize adicionando gordura de bacon até obter um creme liso e homogêneo.

3. Molho de Mostarda do BEC Bar

Este molho clássico oferece uma combinação equilibrada de doçura e acidez, perfeito para diversos tipos de saladas e outros pratos.

Ingredientes:

  • 100 g de mostarda amarela
  • 20 ml de mel
  • 50 ml de vinagre branco
  • 100 ml de azeite
  • 5 g de sal
  • 2 g de pimenta-do-reino

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela média, adicione todos os ingredientes.
  2. Misture-os bem com um fouet até emulsionar.
  3. Sirva imediatamente ou mantenha refrigerado até o uso.

4. Molho de Tomate Seco do The Fresh Goodies

Com uma base cremosa de ricota, este molho se destaca pelo sabor adocicado do tomate seco e o frescor do limão-siciliano.

Ingredientes:

  • 500 g de ricota
  • 100 ml de azeite
  • 743 g de tomate italiano
  • 1 cabeça de alho confitado
  • 90 ml do óleo do alho confitado
  • 15 g de sal
  • 40 g de adoçante culinário ou açúcar
  • Raspas de 2 limões-siciliano
  • Suco de 2 limões-siciliano

Modo de preparo:

  1. Corte os tomates e disponha-os em uma assadeira.
  2. Adicione azeite e tempere com sal, pimenta e açúcar ou adoçante.
  3. Leve ao forno a 60°C por 8 horas para desidratar levemente.
  4. No processador, bata a ricota, o azeite e os tomates assados até obter um creme homogêneo.
  5. Adicione o alho confitado e o óleo do alho, ajuste o sal.
  6. Finalize com as raspas de limão e o suco.
  7. Bata novamente até alcançar a textura adequada.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

