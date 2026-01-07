Aprenda 4 molhos de salada de chefs famosos para fazer a receita em casa
Descubra como transformar suas saladas em pratos extraordinários com preparações simples e cheias de sabor, perfeitas para a alimentação equilibrada.
Quatro tipos de molho de salada de chefs renomados podem ser preparados em casa. As receitas, oriundas de restaurantes famosos de São Paulo, prometem mais sabor e suculência para suas refeições.
Após as festas de fim de ano, a alimentação equilibrada retoma seu espaço com a chegada do calor. As saladas se destacam no cardápio, oferecendo opções saborosas e sem restrições.
Um molho adequado pode transformar uma simples folha em um prato com sabor extraordinário. Foram selecionados quatro tipos de molhos, de fácil preparo, que variam de versões clássicas a opções cremosas.
Receitas de molhos de salada de chefs para fazer em casa
1. Molho Caesar do Tank Brewpub
Este molho oferece uma versão clássica com um toque especial. Ele é ideal para quem busca cremosidade e um sabor marcante.
Ingredientes utilizados:
- 80 g de aliche
- 4 dentes de alho
- 300 g de maionese
- 40 g de queijo parmesão ralado
- 40 ml de água
- Suco de 1 limão
Modo de preparo:
- Pique o aliche de forma bem pequena, até ficar quase como uma pasta.
- Coloque o aliche no liquidificador com os demais ingredientes.
- Bata a mistura até obter um creme homogêneo.
- Misture bem, mas evite triturar completamente a anchova.
- Sirva em seguida.
2. Molho Rancho do Chef Fellipe Zanuto
Esta receita é dividida em duas etapas, começando pelo preparo do alho confitado, que confere um sabor único ao molho final.
Primeira etapa: Preparo do alho confitado
Ingredientes utilizados:
- 500 ml de óleo
- 250 g de alho inteiro, descascado
- 1 folha de louro
- 5 g de sal
- 10 g de tomilho
Modo de preparo:
- Ponha todos os componentes em uma caçarola.
- Leve ao fogo baixo e cozinhe por 2 horas, até que o alho fique macio.
- Retire do fogo, deixe esfriar e guarde na geladeira.
Segunda etapa: Molho Rancho
Ingredientes:
- 40 g de gema pasteurizada
- 450 ml de óleo de soja
- 5 g de sal
- 5 g de alho cru
- 1 g de pimenta-do-reino
- 25 ml de vinagre de vinho branco
- 75 ml de óleo do alho confitado
- 25 g de alho confitado
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture a gema, o vinagre, o sal, o alho cru e a pimenta.
- Coloque a mistura no liquidificador e bata em velocidade reduzida.
- Adicione o óleo de soja em fio, devagar, até emulsionar.
- Se necessário, acrescente um pouco de água para ajustar a textura.
- Quando o molho estiver quase pronto, adicione o alho confitado e, em seguida, o óleo do alho.
- Bata rapidamente e transfira para uma tigela.
- Finalize adicionando gordura de bacon até obter um creme liso e homogêneo.
3. Molho de Mostarda do BEC Bar
Este molho clássico oferece uma combinação equilibrada de doçura e acidez, perfeito para diversos tipos de saladas e outros pratos.
Ingredientes:
- 100 g de mostarda amarela
- 20 ml de mel
- 50 ml de vinagre branco
- 100 ml de azeite
- 5 g de sal
- 2 g de pimenta-do-reino
Modo de preparo:
- Em uma tigela média, adicione todos os ingredientes.
- Misture-os bem com um fouet até emulsionar.
- Sirva imediatamente ou mantenha refrigerado até o uso.
4. Molho de Tomate Seco do The Fresh Goodies
Com uma base cremosa de ricota, este molho se destaca pelo sabor adocicado do tomate seco e o frescor do limão-siciliano.
Ingredientes:
- 500 g de ricota
- 100 ml de azeite
- 743 g de tomate italiano
- 1 cabeça de alho confitado
- 90 ml do óleo do alho confitado
- 15 g de sal
- 40 g de adoçante culinário ou açúcar
- Raspas de 2 limões-siciliano
- Suco de 2 limões-siciliano
Modo de preparo:
- Corte os tomates e disponha-os em uma assadeira.
- Adicione azeite e tempere com sal, pimenta e açúcar ou adoçante.
- Leve ao forno a 60°C por 8 horas para desidratar levemente.
- No processador, bata a ricota, o azeite e os tomates assados até obter um creme homogêneo.
- Adicione o alho confitado e o óleo do alho, ajuste o sal.
- Finalize com as raspas de limão e o suco.
- Bata novamente até alcançar a textura adequada.
