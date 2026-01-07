Aprenda 4 molhos de salada de chefs famosos para fazer a receita em casa

Quatro tipos de molho de salada de chefs renomados podem ser preparados em casa. As receitas, oriundas de restaurantes famosos de São Paulo, prometem mais sabor e suculência para suas refeições.

Após as festas de fim de ano, a alimentação equilibrada retoma seu espaço com a chegada do calor. As saladas se destacam no cardápio, oferecendo opções saborosas e sem restrições.

Um molho adequado pode transformar uma simples folha em um prato com sabor extraordinário. Foram selecionados quatro tipos de molhos, de fácil preparo, que variam de versões clássicas a opções cremosas.

Receitas de molhos de salada de chefs para fazer em casa

1. Molho Caesar do Tank Brewpub

Este molho oferece uma versão clássica com um toque especial. Ele é ideal para quem busca cremosidade e um sabor marcante.

Ingredientes utilizados:

80 g de aliche

4 dentes de alho

300 g de maionese

40 g de queijo parmesão ralado

40 ml de água

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Pique o aliche de forma bem pequena, até ficar quase como uma pasta. Coloque o aliche no liquidificador com os demais ingredientes. Bata a mistura até obter um creme homogêneo. Misture bem, mas evite triturar completamente a anchova. Sirva em seguida.

2. Molho Rancho do Chef Fellipe Zanuto

Esta receita é dividida em duas etapas, começando pelo preparo do alho confitado, que confere um sabor único ao molho final.

Primeira etapa: Preparo do alho confitado

Ingredientes utilizados:

500 ml de óleo

250 g de alho inteiro, descascado

1 folha de louro

5 g de sal

10 g de tomilho

Modo de preparo:

Ponha todos os componentes em uma caçarola. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 2 horas, até que o alho fique macio. Retire do fogo, deixe esfriar e guarde na geladeira.

Segunda etapa: Molho Rancho

Ingredientes:

40 g de gema pasteurizada

450 ml de óleo de soja

5 g de sal

5 g de alho cru

1 g de pimenta-do-reino

25 ml de vinagre de vinho branco

75 ml de óleo do alho confitado

25 g de alho confitado

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a gema, o vinagre, o sal, o alho cru e a pimenta. Coloque a mistura no liquidificador e bata em velocidade reduzida. Adicione o óleo de soja em fio, devagar, até emulsionar. Se necessário, acrescente um pouco de água para ajustar a textura. Quando o molho estiver quase pronto, adicione o alho confitado e, em seguida, o óleo do alho. Bata rapidamente e transfira para uma tigela. Finalize adicionando gordura de bacon até obter um creme liso e homogêneo.

3. Molho de Mostarda do BEC Bar

Este molho clássico oferece uma combinação equilibrada de doçura e acidez, perfeito para diversos tipos de saladas e outros pratos.

Ingredientes:

100 g de mostarda amarela

20 ml de mel

50 ml de vinagre branco

100 ml de azeite

5 g de sal

2 g de pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Em uma tigela média, adicione todos os ingredientes. Misture-os bem com um fouet até emulsionar. Sirva imediatamente ou mantenha refrigerado até o uso.

4. Molho de Tomate Seco do The Fresh Goodies

Com uma base cremosa de ricota, este molho se destaca pelo sabor adocicado do tomate seco e o frescor do limão-siciliano.

Ingredientes:

500 g de ricota

100 ml de azeite

743 g de tomate italiano

1 cabeça de alho confitado

90 ml do óleo do alho confitado

15 g de sal

40 g de adoçante culinário ou açúcar

Raspas de 2 limões-siciliano

Suco de 2 limões-siciliano

Modo de preparo:

Corte os tomates e disponha-os em uma assadeira. Adicione azeite e tempere com sal, pimenta e açúcar ou adoçante. Leve ao forno a 60°C por 8 horas para desidratar levemente. No processador, bata a ricota, o azeite e os tomates assados até obter um creme homogêneo. Adicione o alho confitado e o óleo do alho, ajuste o sal. Finalize com as raspas de limão e o suco. Bata novamente até alcançar a textura adequada.

