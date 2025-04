Molhos e pimentas artesanais misturam e carregam sabor da Amazônia

Nas feiras de Belém, a diversidade regional possibilita encontrar vários produtos que misturam sabores autênticos e ingredientes típicos da culinária paraense. As pimentas e os molhos artesanais são itens de destaque da gastronomia local e muito comercializados na cidade.

Devido à variedade, as pimentas nativas do Pará se tornaram um dos produtos mais procurados nas bancas das feiras. As espécies chamam atenção não só dos moradores da região, como também de turistas que visitam o Estado e aprovam o sabor único e a intensidade.

Feitos de maneira caseira e com ingredientes naturais, os molhos são reconhecidos não só pela qualidade, mas também pela diversidade de combinações que oferecem. Feirante há 40 anos no Ver-o-Peso, Pedro Batista vende as mais tradicionais e procuradas pelos consumidores, que são a cumari do Pará e a malagueta, segundo ele.

Rejane Camila, que também trabalha vendendo molhos de pimenta artesanais, afirma que as misturas com elementos regionais são as mais procuradas na sua barraca. “A gente vende mais o [molho] regional, com jambu, pimenta de açaí, pimenta de tucupi, castanha-do-Pará”, conta a vendedora.

Já o feirante Sebastião Gama destaca que os molhos feitos artesanalmente são mais vendidos que os industrializados e aponta uma preferência entre os consumidores por pimentas misturadas com tucupi.

Entre as opções, é possível encontrar o molho de malagueta e o molho de açaí, ambos por R$ 15; e o molho de tucupi por R$ 10. Para quem prefere um molho com um toque mais temperado, há também a versão tucupi temperada, que custa R$ 15, enquanto o tucupi industrializado simples sai por R$ 10. Para os apreciadores de sabores mais robustos, o molho de churrasco é vendido por R$ 25. Já o molho de castanha tem um valor de R$ 15, enquanto os molhos de bacuri e cupuaçu também estão disponíveis por R$ 15 cada.

Além dos molhos, as pimentas nativas do Pará também fazem parte da oferta, com a malaguetinha e o cumari do Pará, ambas vendidas por R$ 5 o copo. Para quem busca uma quantidade maior, o litro das pimentas sai por R$ 10.

Para quem deseja uma experiência completa, os feirantes oferecem um kit com quatro molhos por R$ 25, que inclui opções como jambu, castanha-do-pará, açaí e tucupi. Caso o consumidor prefira, também é possível comprar 3 molhos por R$ 25, escolhendo entre os sabores de açaí, tucupi, jambu, castanha, bacuri ou cupuaçu.