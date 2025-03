Ana Maria Braga fala sobre o aniversário do Ver-o-Peso durante o Mais Você: 'É a cara do Brasil'

O Mercado do Ver-o-Peso, um dos maiores símbolos de Belém, completa 398 anos nesta quinta-feira (27) e foi destaque no programa Mais Você, da TV Globo. A apresentadora Ana Maria Braga parabenizou o ponto turístico paraense durante a exibição da atração matinal e ressaltou a importância histórica e cultural do mercado.

"Ele [Ver-o-Peso] está fazendo 398 anos e ele é a cara do Brasil, gente. Ele fica à beira do rio Guajará, num complexo com características da Belle Époque, tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional", disse Ana Maria durante a chamada especial de aniversário e notícias em destaque do dia.

A apresentadora também destacou a diversidade de produtos comercializados no local. "Lá tem de um tudo! Tem peixe, tem ervas milagrosas, tem frutas locais, tem comidas paraenses maravilhosas, tem tucupi, tem tacacá, tem tudo. Tem a simpatia desse povo aí de Belém", afirmou.

História e celebração

Inaugurado em 1625, no antigo Porto do Pirí, o Mercado do Ver-o-Peso é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. No início, era chamado de Casa de “Haver o Peso” e servia para pesar mercadorias e cobrar impostos. Com o tempo, tornou-se um grande mercado a céu aberto e um dos maiores cartões-postais da capital paraense.

Hoje, o Ver-o-Peso ocupa uma área de 25 mil metros quadrados à beira da Baía do Guajará e é considerado o maior mercado a céu aberto da América Latina. O espaço inclui diversos setores, como o Mercado da Carne, a Praça do Pescador, a Feira do Açaí, a Ladeira do Castelo e o Solar da Beira. Diariamente, cerca de 20 mil pessoas passam pelo local, que é fonte de sustento para muitas famílias paraenses.

Para celebrar a data, um bolo de seis metros foi distribuído aos visitantes e trabalhadores do mercado na manhã desta quinta-feira, reforçando a importância do Ver-o-Peso para a cultura e a economia de Belém.