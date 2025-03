O que fazer no Ver-O-Peso? Confira lista com 5 opções

O maior mercado aberto da América Latina, o Ver-O-Peso, completa 398 anos nesta quinta-feira (27/03).Cercado de histórias, cheiros, sons e sabores, visitar o Ver-O-Peso sempre é uma experiência sensorial, seja para quem é de fora ou para quem é paraense. Pensando nisso, o OLiberal.com criou esta lista de 5 coisas para fazer ao visitar o mercado. Confira a seguir:



Visitar o Solar da Beira

Prédio histórico e situado próximo ao Mercado de Peixes, o Solar da Beira, atualmente, abriga os artesãos do Ver-O-Peso. É possível apreciar a artesania local, que vai desde quadros até bijueterias. Além disso, o prédio também abriga algumas exposições. Um bom lugar para conhecer o mercado criativo autoral e regional.

Visitar o setor das erveiras

Um dos locais mais conhecidos dentro do mercado é o setor das erveiras e benzedeiras do Ver-O-Peso. Com conhecimentos de medicina tradicional e saberes ancestrais, as vendedoras oferecem diversos perfumes atrativos para quase todas as necessidades, além de nomes para lá de divertidos. Também é possível tomar um banho de ervas e fazer registros marcantes com as paredes de perfumes coloridos.

Perfume atrativo "As do job". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Se resfrecar com sucos regionais

Parada necessária e obrigatória para se refrescar do calor, o setor de sucos do Ver-O-Peso apresenta uma diversidade de sucos gelados com frutas regionais como graviola, manga, muruci, cupuaçu, entre outras. Além disso, o setor proporciona curtir um vento e apreciar a vista das margens do rio.

Essa fruta de sabor forte e único pode ser encontrada em sucos, sorvetes e o óleo retirado das sementes pode ser utilizado como anti-inflamatório e no mercado de cosméticos. (Reprodução/ agro20.com.br)

Visitar o Mercado de Peixe e o Mercado de Carne

O famoso prédio de cor azul do Ver-O-Peso, o Mercado de Peixe é um bom local para registros fotográficos e comprar peixes por um preço mais acessível do que nos supermercados. Já o mercado de Carne, localizado no outro lado da rua, é um ambiente que possui restaurantes, feira de vinis e cds, além de brechós. Também é um cenário para ensaios fotográficos regionais.

Curtir uma roda de carimbó

Geralmente aos finais de semana, o Ver-O-Peso também é conhecido e indicado para quem quer curtir ou até mesmo conhecer o carimbó. Com alguns músicos e apreciadores do ritmo popular, é bastante comum ter diversas rodas, com pessoas dançando, cantando e também tomando cerveja. Imperdível!

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)