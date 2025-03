Aniversário de 398 anos do Ver-O-Peso tem bolo de seis metros e emoção de feirantes e frequentadores

O aniversário de 398 anos do Mercado do Ver-O-Peso nesta quinta-feira (27/03) será celebrado com um bolo de seis metros, muitas emoções e histórias dos feirantes e frequentadores do espaço. Cartão postal da cidade e um dos locais mais queridos e populares dos paraenses é o ganha pão de muitas famílias. Além dos festejos, o prefeito de Belém Igor Normando fará uma vistoria pelo lugar para avaliar o andamento da reforma do espaço, e outros serviços serão realizados gratuitamente para a população.

O feirante José Flávio, de 65 anos, mais conhecido como Branco, tem 50 anos de feira e de vida misturadas. "Ver-O-Peso é minha casa. Daqui eu chego às 4h da manhã e saio às 8 da noite", afirma. Todos os dias seu José viaja de Marituba, município na Região Metropolitana de Belém, para trabalhar na feira. "Ver-O-Peso é uma maravilha. Acho que o dia que Ver-O-Peso acabar eu vou junto com o Ver-O-Peso", assegurou.

O feirante José Flávio morreria se o Ver-O-Peso acabasse. (Wagner Santana / O Liberal)

O parabéns contará com bolo de aniversário de seis metros com recheio de cupuaçu em frente ao Solar da Beira, prestação de serviços à população, além de apresentação do Dj Dinho, de grupos folclóricos e atrações musicais. "Esse bolo de seis metros demorou um tarde toda para ser feito. Ele ficou pronto ontem, mas hoje nós viemos só para montar e confeitar", declarou o panificador Otávio Coelho, responsável por produzir o bolo. A previsão é o bolo seja servido às 9h.

Pedro Batista, que tem 63 anos, trabalha e consome as coisas do Ver-O-Peso. "Há 40 anos estou aqui. A importância do Ver-O-Peso é tudo para mim. O que mais gosto aqui é da sacanagem. Um grita para o outro, as brincadeiras, de um lado para o outro", detalhou carregando carne e carne porco comprados no Ver-O-Peso.

Otávio Coelho gerencia a produção e finalização do bolo de seis metros para o aniversário do Ver-O-Peso. Pedro Batista é consumidor e feirante do Ver-O-Peso há mais de 40 anos. Serviços de saúde são oferecidos gratuitamente para a população e para os feirantes do Ver-O-Peso. Aniversário do Ver-O-Peso contará com diversos serviços gratuitos para a população.

SERVIÇOS - Durante a manhã, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) realizará o recadastramento dos permissionários do Ver-o-Peso, como parte do cronograma de recadastramento itinerante que vem sendo realizado pelo órgão nas feiras de Belém.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar à população as vacinas contra influenza, febre amarela, tríplice viral e tétano, além de serviços de aferição de pressão arterial, oximetria e glicemia. Serão realizados testes rápidos de HIV e sífilis, distribuição de preservativos masculinos e femininos, e orientação de uso.