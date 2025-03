Prefeito Igor Normando anuncia parceria com o Sebrae para qualificar feirantes do Ver-O-Peso

O prefeito de Belém Igor Normando anunciou um espaço para qualificação dos trabalhadores do Ver-O-Peso em parceria com o Sebrae. O anúncio foi feito durante o aniversário de 398 anos do Mercado do Ver-O-Peso na manhã desta quinta-feira (27/03). O local funcionará no andar de cima do Solar da Beira com o intuito de qualificar e gerar renda para os feirantes.

"Nós fizemos uma parceria com o Sebrae estará sendo assinada nos próximos dias. O Sebrae vai não só revitalizar o Solar da Beira, como tomar conta dele, ocupando o andar de cima com o Sebrae Lab, que faz com que os consultores do Sebrae possam atender de forma gratuita aos feirantes e aquele que trabalham no Ver-O-Peso para qualificar os espaços, melhorar o atendimento e fazer a qualificação", afirmou.

De acordo com o prefeito Igor Normando, o pacto com os feirantes, o Sebrae e a Prefeitura visa integrar e conscientizar todos dos seus direitos e deveres. "A gente prcisa cuidar do nosso patrimônio. Não adiante reformar o Ver-O-Peso, reformar o Solar da Beira, todo o complexo arquitetônico se a população e os próprios feirantes e permissionários não cuidarem do espaço. Precisamos zelar pelo espaço. A cidade é a nossa casa", destacou.

Normando disse ainda esperar que Ver-O-Peso seja além de um cartão postal, um espaço com bom atendimento, geração de emprego e renda, e de acolhimento para os turistas e a população de Belém