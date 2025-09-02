4 chás detox para começar a semana com mais disposição e bem-estar
Receitas naturais ajudam a eliminar toxinas, hidratar o corpo e trazer mais equilíbrio para o dia a dia; veja passo a passo das receitas
Para manter o organismo equilibrado e com bom funcionamento, incluir hábitos saudáveis na rotina é fundamental. Entre eles, os chás detox se destacam como uma opção simples e eficaz para quem deseja mais leveza e disposição no dia a dia. Feitos com ervas, frutas e raízes naturais, essas bebidas ajudam a eliminar toxinas, hidratar o corpo e até mesmo melhorar a digestão.
☕ Combinando frescor, praticidade e muitos benefícios, os chás detox são ideais para dar aquele impulso de energia logo no início da semana. E o melhor: podem ser preparados em casa com poucos ingredientes. Confira, a seguir, quatro receitas práticas e saudáveis para incluir no seu cardápio.
VEJA MAIS
1. Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco
- 1/2 xícara de framboesas frescas
- 6 folhas de hortelã
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e tampe por 8 minutos. Acrescente as framboesas e a hortelã, misturando levemente. Adoce com mel e sirva morno ou gelado.
2. Chá detox de salsinha com limão
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Suco de 1/2 limão
- 1 rodela de limão (para servir)
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo:
Ferva a água e desligue o fogo. Adicione a salsinha, tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e finalize com a rodela. Adoce com mel e aproveite!
3. Chá detox de gengibre, cúrcuma e canela
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pedaço de gengibre em rodelas
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 canela em pau
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo:
Leve a água ao fogo e, ao ferver, adicione gengibre, cúrcuma e canela. Cozinhe por 8 minutos com a panela semitampada. Depois, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce e beba ainda quente.
4. Chá detox de erva-doce
Ingredientes:
- 1 colher (café) de sementes de erva-doce seca
- 1 xícara (chá) de água
Modo de preparo:
Esmague as sementes levemente. Ferva a água e despeje sobre as sementes em uma xícara. Tampe e deixe repousar por 10 minutos. Coe e beba morno. Pode ser consumido até 3 vezes ao dia por até duas semanas.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA