O Liberal chevron right Receita chevron right

4 chás detox para começar a semana com mais disposição e bem-estar

Receitas naturais ajudam a eliminar toxinas, hidratar o corpo e trazer mais equilíbrio para o dia a dia; veja passo a passo das receitas

Hannah Franco
fonte

Detox natural: conheça 4 chás que purificam e renovam as energias. (Foto: Freepik)

Para manter o organismo equilibrado e com bom funcionamento, incluir hábitos saudáveis na rotina é fundamental. Entre eles, os chás detox se destacam como uma opção simples e eficaz para quem deseja mais leveza e disposição no dia a dia. Feitos com ervas, frutas e raízes naturais, essas bebidas ajudam a eliminar toxinas, hidratar o corpo e até mesmo melhorar a digestão.

☕ Combinando frescor, praticidade e muitos benefícios, os chás detox são ideais para dar aquele impulso de energia logo no início da semana. E o melhor: podem ser preparados em casa com poucos ingredientes. Confira, a seguir, quatro receitas práticas e saudáveis para incluir no seu cardápio.

1. Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de água 
  • 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco 
  • 1/2 xícara de framboesas frescas 
  • 6 folhas de hortelã 
  • 1 colher de sopa de mel 

Modo de preparo:
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e tampe por 8 minutos. Acrescente as framboesas e a hortelã, misturando levemente. Adoce com mel e sirva morno ou gelado.

2. Chá detox de salsinha com limão

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de água 
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada 
  • Suco de 1/2 limão 
  • 1 rodela de limão (para servir)
  • 1 colher de chá de mel 

Modo de preparo:
Ferva a água e desligue o fogo. Adicione a salsinha, tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e finalize com a rodela. Adoce com mel e aproveite!

image Legenda (Freepik/ @8photo)

3. Chá detox de gengibre, cúrcuma e canela

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de água 
  • 1 pedaço de gengibre em rodelas 
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó 
  • 1 canela em pau 
  • 1 colher de chá de mel 

Modo de preparo:
Leve a água ao fogo e, ao ferver, adicione gengibre, cúrcuma e canela. Cozinhe por 8 minutos com a panela semitampada. Depois, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce e beba ainda quente.

4. Chá detox de erva-doce

Ingredientes:

  • 1 colher (café) de sementes de erva-doce seca 
  • 1 xícara (chá) de água 

Modo de preparo:
Esmague as sementes levemente. Ferva a água e despeje sobre as sementes em uma xícara. Tampe e deixe repousar por 10 minutos. Coe e beba morno. Pode ser consumido até 3 vezes ao dia por até duas semanas.

Palavras-chave

chá detox

receitas
Receita
.
