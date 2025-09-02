4 chás detox para começar a semana com mais disposição e bem-estar

Para manter o organismo equilibrado e com bom funcionamento, incluir hábitos saudáveis na rotina é fundamental. Entre eles, os chás detox se destacam como uma opção simples e eficaz para quem deseja mais leveza e disposição no dia a dia. Feitos com ervas, frutas e raízes naturais, essas bebidas ajudam a eliminar toxinas, hidratar o corpo e até mesmo melhorar a digestão.

☕ Combinando frescor, praticidade e muitos benefícios, os chás detox são ideais para dar aquele impulso de energia logo no início da semana. E o melhor: podem ser preparados em casa com poucos ingredientes. Confira, a seguir, quatro receitas práticas e saudáveis para incluir no seu cardápio.

VEJA MAIS

1. Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã

Ingredientes:

3 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de flores secas de hibisco

1/2 xícara de framboesas frescas

6 folhas de hortelã

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e tampe por 8 minutos. Acrescente as framboesas e a hortelã, misturando levemente. Adoce com mel e sirva morno ou gelado.

2. Chá detox de salsinha com limão

Ingredientes:

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

1 rodela de limão (para servir)

1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Ferva a água e desligue o fogo. Adicione a salsinha, tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e finalize com a rodela. Adoce com mel e aproveite!

Legenda (Freepik/ @8photo)

3. Chá detox de gengibre, cúrcuma e canela

Ingredientes:

2 xícaras de chá de água

1 pedaço de gengibre em rodelas

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 canela em pau

1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Leve a água ao fogo e, ao ferver, adicione gengibre, cúrcuma e canela. Cozinhe por 8 minutos com a panela semitampada. Depois, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce e beba ainda quente.

4. Chá detox de erva-doce

Ingredientes:

1 colher (café) de sementes de erva-doce seca

1 xícara (chá) de água

Modo de preparo:

Esmague as sementes levemente. Ferva a água e despeje sobre as sementes em uma xícara. Tampe e deixe repousar por 10 minutos. Coe e beba morno. Pode ser consumido até 3 vezes ao dia por até duas semanas.