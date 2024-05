Ozempic natural funciona? Veja receita de um chá para diminuir barriga e o inchaço

Perder peso de forma saudável não é segredo para ninguém: basta ter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos regularmente, se manter hidratado e ter boas noites de sono. Mas, para aqueles que buscam um "empurrãozinho" extra, promessas de soluções rápidas e milagrosas estão sempre viralizando na internet. Uma das últimas novidades é o chá japonês, apelidado de "Ozempic natural".

Depois do famoso chá de banana para perda de peso, a nova febre do momento é o chá japonês, conhecido por seus efeitos similares ao do medicamento emagrecedor Ozempic. A base da bebida é composta por canela, cravo e hibisco, ingredientes que prometem auxiliar na eliminação do inchaço, na perda de peso e no fortalecimento da saúde.

Chá japonês funciona?

Este chá combina os poderes da canela, cravo e hibisco, especiarias com propriedades comprovadas para:

➔ Acelerar o metabolismo: A canela, um termogênico natural, aumenta a queima de calorias, auxiliando na perda de peso.

➔ Desinchar: O hibisco possui ação diurética, combatendo a retenção de líquidos e reduzindo o inchaço abdominal.

➔ Auxiliar na digestão: O cravo facilita a digestão, diminuindo o desconforto abdominal e a sensação de barriga inchada.

Embora a bebida possa trazer alguns benefícios, como a ação antioxidante da canela e do hibisco, é importante lembrar que não existe solução mágica para o emagrecimento. O chá, por si só, não consegue derreter gorduras ou eliminar medidas.

Para alcançar resultados consistentes e saudáveis, é fundamental combinar o consumo do chá com uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, a consulta com um nutricionista é essencial para a criação de um plano alimentar personalizado e adequado às suas necessidades. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

2 paus de canela;

6 cravos;

1 colher de sopa de chá preto;

1 colher de sopa de hibisco;

1 colher de sopa de alecrim.

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque 400ml de água para ferver; Quando a água alcançar fervura, adicione a canela, os cravos, o chá preto, o hibisco e o alecrim; Desligue o fogo, tampe o recipiente e deixe o chá abafar por 15 minutos; Após o tempo de infusão, coe o chá e transfira-o para uma garrafa; Complete a garrafa com 1,6 litros de água potável, totalizando 2 litros.

⚠️ Recomendações:

➔ Beba o chá ao longo do dia, sem adicionar açúcar ou adoçantes;

➔ Mantenha-se hidratado consumindo água durante todo o dia;

➔ Combine o consumo do chá com uma dieta alimentar balanceada e rica em nutrientes;

➔ Pratique exercícios físicos regularmente;

➔ Consulte um nutricionista para obter um plano alimentar personalizado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)