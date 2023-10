TRE-PA retoma nesta quinta julgamento sobre cassação do prefeito de Parauapebas; entenda o caso

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) retoma, nesta quinta-feira (19), o julgamento de um recurso eleitoral que trata da cassação do mandato do prefeito de Parauapebas, Darci Lermen (MDB), acusado de praticar o chamado “caixa 2”. A análise do caso começou na Corte no dia 5 deste mês, mas foi interrompido após o juiz federal José Airton de Aguiar Portela pedir vistas ao processo por conta do voto do relator, juiz eleitoral Rafael Fecury Nogueira, que se posicionou a favor do político.

O processo foi movido pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), de oposição, contra o prefeito de Parauapebas, Darci José Lermen, e seu vice, João Trindade. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal no início de outubro, o procurador regional eleitoral, Alan Mansur, explicou que a Justiça já decidiu pela cassação do prefeito, mas em primeira instância, ao que Darci recorreu - agora o processo corre em segunda instância.

O parecer do Ministério Público Eleitoral do Estado, emitido em abril do ano passado, defende a cassação do gestor municipal, apontando irregularidades em doações recebidas durante a eleição de 2020. Segundo Mansur, o assunto principal da pauta é a captação e os gastos ilícitos de recursos de campanha eleitoral.

A partir do momento em que o processo passa para segunda instância, o acompanhamento fica com o Ministério Público Eleitoral, e não mais com a Promotoria do município. Foi o próprio procurador Alan Mansur quem assinou o parecer do órgão e, de acordo com ele, há elementos de condenação e o prefeito deve ser condenado.

Pelo texto apresentado, as doações irregulares totalizariam R$ 1,63 milhão, concentradas nos doadores Marcelo Nascimento Beliche (R$ 500 mil), Domingos Munia Neto (R$ 301.126), Ocidenes Soares Leal (R$ 300 mil) e Valdir Flausino de Oliveira (R$ 180 mil), o que corresponderia a 72,93% das doações de recursos financeiros na campanha.

Também em entrevista exclusiva à reportagem, o advogado do prefeito Darci Lermen, Cláudio Moraes, explicou que todo o caso é parte de uma “conspiração” de um político da cidade que concorreu nas eleições de 2020 e terminou a disputa em segundo lugar. A principal tese da defesa é que o candidato teria contratado uma pessoa para ser doador de Darci e, assim, prejudicá-lo na corrida.