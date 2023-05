Repórter 70: Após 'maior churrasco do mundo', Parauapebas chama a atenção com gastos em show

De acordo com a coluna Repórter 70, de O Liberal, a festa ostentação pelos 35 anos do município de Parauapebas continua rendendo dor de cabeça para o prefeito Darci Lermen (MDB), acusado de desperdício do dinheiro público com a programação, enquanto o município, um dos que mais recebem royalties da mineração no País, ostenta índices pífios em áreas essenciais como o saneamento.

Depois do "maior churrasco do mundo", que entrou na mira do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e virou alvo de um procedimento preliminar que pode resultar em ação judicial, as atenções se voltam para os gastos com o show da atração nacional Léo Santana. Segundo o Diário Oficial de Parauapebas, para garantir a apresentação, o município desembolsou R$ 400 mil. A oposição se prepara para exigir que Lermen apresente detalhamento dos gastos.