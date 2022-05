Parauapebas: 'maior churrasco do Brasil' marca o aniversário de 34 anos da cidade

Nesta terça-feira (10), o município de Parauapebas, localizado no sudeste do Pará, completa 34 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar o aniversário da cidade, serão realizadas comemorações envolvendo cursos para produtores rurais, serviços de cidadania e saúde, e ainda, iniciativas socioculturais. Entre as ações está um tradicional churrasco sulista, modalidade Costela no Chão, realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais (Siproduz) com apoio da prefeitura. A proposta, como diz a Assessoria de Comunicação da Prefeitura da Cidade, é de fazer um churrasco histórico e um dos maiores do Brasil.

A ação desta terça (10) mobilizou caravanas de Centros de Tradições Gaúchas (CTG) de todo o país. Ao todo, 7 CTGs, cerca de 200 pessoas, já confirmaram presença. São gaúchos vindos do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste do país. Um deles é o empresário Junior José Bueri, o coordenador do maior churrasco do mundo, que tem a missão de assar 20 mil quilos de carne para celebrar o aniversário do município. “Vamos fazer, junto com outros gaúchos que vieram voluntariamente, o churrasco à moda Costela de Chão, vamos servir cerca de 1200 costelões. Vai ser um grande espetáculo, é um churrasco bem feito acompanhado com pão”, destaca Júnior.

A estrutura foi montada com 500 pessoas, sendo 150 churrasqueiros. “Eu convido os moradores de Parauapebas a participar deste evento que está sendo preparado com todo carinho por pessoas que gostam de fazer churrasco. Espero vocês a partir das 12h, até as 16h, na FAP, para compartilhar com a gente este momento único”, enfatiza Junior.

VEJA MAIS

Parauapebas se destaca pela grandiosidade e magnitude de suas ações e peculiaridades. Além de ser um dos municípios que mais gera emprego no Brasil. Nesta cidade está a maior mina de ferro a céu aberto do mundo e onde será construída a maior tirolesa da América Latina, com 2,4 mil metros, na Floresta Nacional de Carajás.

Não é à toa que Parauapebas se prepara para impulsionar o ecoturismo do estado, 70% de seu território é de florestas e áreas de preservação ambiental. O município já trabalha com cinco rotas turísticas e eventos como a Mostra de Turismo que destaca o que temos de melhor em áreas como a gastronomia, turismo rural, de aventura e natureza. Vem investindo em grandes obras de infraestrutura como o Prosap, programa de infraestrutura e saneamento, que está beneficiando a população com a oferta destes serviços com índices que superam a média nacional.

Parauapebas é uma das seis principais cidades de visitação para o turismo dentro do pólo Araguaia/Tocantins - o maior polo turístico em termos de extensão territorial e diversidade natural e cultural - formado por municípios das regiões Araguaia, Carajás, Tocantins e Lago de Tucuruí.

Tradições gaúchas no Pará

O gaúcho de Santo Cristo, Darci José Lermen, prefeito do município não esconde a alegria de apoiar a realização do churrascão. “Eu tenho muito orgulho de administrar este município por quase 16 anos com muitas lutas e muitas conquistas, conquistas que só foram possíveis com a participação de pessoas que vieram de todos os cantos do Brasil. Agradeço a Deus por me proporcionar saúde e compartilhar desse momento com a população”, destaca o prefeito.

A programação do aniversário da cidade também inclui apresentações de artistas locais e nacionais como Davi Sacer, Anjos de Resgate, Maiara e Maraisa, Os Serranos e o Léo Magalhães. Ao longo do mês de maio, ainda serão entregues obras como Unidade Básica de Saúde e o Parque Ambiental dos Ipês