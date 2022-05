Espetáculo de bonecos é apresentado em três cidades paraenses

Até o próximo dia 13 de maio, as cidades de Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás receberão o espetáculo de bonecos e adereços animados “Ô, Abre a Roda”. Com roteiro elaborado a partir de ‘causos’ narrados pelos moradores da região sudeste do Pará e por personagens do folclore paraense, cinco atores cantam, tocam instrumentos e manipulam bonecos.

Integram o elenco Ayla Marques, Gabriela Silva, Mateus Silva e Wesley Monteiro, e o carioca Gabriel Sant’Anna. Ayla é cantora profissional paraense e musicista, vencedora de festivais estaduais de música e que toca violão, gaita harmônica e violino; Gabriela, mestre em Letras que tem se destacado nas redes sociais do sudeste do Pará como especialista em literatura infantil e contação de histórias; Mateus e Wesley são jovens atores marabaenses; e Gabriel, um experiente contador de histórias que vem se apresentando em todo o Brasil.

“Ô, Abre a Roda” tem na sua programação 18 apresentações gratuitas, sendo 15 para alunos da rede pública de ensino e três abertas ao público.

Hoje, a apresentação é para os alunos da rede pública de ensino, no Galpão de Música da Fundação da Casa de Cultura de Marabá. Amanhã, 7, a apresentação é aberta para o público em geral, no Cine Marrocos (Travessa Lauro Sodré, 228 - Velha Marabá), em Marabá, às 17 horas. Os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

No domingo, 8, o espetáculo chega a Parauapebas, com apresentação aberta ao público, no Centro Cultural Parauapebas (CCP, na Rua 1, Quadra Especial, S/N, Alvorá), às 17h. Nos dias 9 (segunda-feira) e 10 de maio (terça-feira), será a vez dos alunos de escolas da rede pública de ensino do município conferirem o espetáculo no CCP. Já em Canaã dos Carajás, as cinco apresentações serão realizadas na Escola EMEB Ronilton Aridal da Silva Grilo. Para as apresentações abertas ao público, os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

No roteiro uma história puxa a outra. Da matriz indígena, o mito da Cobra Grande, que é de um tamanhão sem fim, mas cabe no rio porque dorme enrolada, é destaque. Em seguida entra em cena o valente montado em seu cavalo alardeando sua coragem, quando encontra no caminho uma assombração. Por fim um ocorrido com Matinta Perera, personagem típica do folclore local, que não podia faltar.

A trilha sonora reúne músicas do cancioneiro popular e canções originais compostas para o espetáculo que falam do igarapé, pio da araponga, maniçoba, Boiúna e Matinta Perera. As canções originais foram compostas pelo diretor da peça Guilherme Miranda.

O espetáculo “Ô, abre a roda!” conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Agende-se

“Ô, Abre a Roda”

Apresentações:

Sábado, 07, às 17h, no Centro Cultural Cine Marrocos, em Marabá.

Domingo, 08, às 17h, no Centro Cultural Parauapebas, em Parauapebas.

Dia 13 de maio, sexta-feira, às 14h, no Centro Cultural Parauapebas, em Parauapebas.