Jurunas tem três dias de carnaval com Eloi Iglesias, Arraial do Pavulagem e muito mais

O bairro do Jurunas não vai passar o ano de 2022 sem um carnaval de rua, isto porque o projeto “Papangus: Mascarados do Frevo” abre sua programação gratuita nesta sexta-feira (6). O evento será um grande encontro de blocos e escolas de samba, com grupos culturais da cidade e foliões. Tudo será realizado de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e presencialmente no estacionamento do supermercado Atacadão do bairro do Jurunas.

A festa começa às 18h30 desta sexta, com espetáculo de dança do Instituto Marias e Marias no Frevo; seguido pelo bloco Afro Axé Dudu em um tributo a Solange Batista; depois é a vez do Boi de Máscara Veludinho. Às 20h, um cortejo sai do local levando Bonecos Gigantes, junto ao Bloco Afro Axé Dudu, o Arraial do Pavulagem e o Boi de Máscara Veludinho. Depois do cortejo, o Arraial do Pavulagem encerra a programação do dia com um show no palco, às 20h40.

O sábado começa também com um espetáculo de dança, às 18h30. O Boi de Máscara Veludinho volta a se apresentar, e no cortejo é a vez do Bloco Cheiroso e um encontro de blocos de Belém. O dia também encerra com show musical no estacionamento do supermercado.

O domingo encerra a programação com uma grande homenagem ao carnaval de Belém. A Escola de Samba Deixa Falar e a bateria show Guerreiros de Jorge fazem show no local. No cortejo, o time do samba se une ao ícone Eloi Iglesias, que leva para as ruas o Fofó de Belém depois de dois anos longe da folia.

Oficina de frevo

Além de levar às ruas os artistas do carnaval de Belém, o “Papangus: Mascarados do Frevo” também é um projeto que promove um intercâmbio com a forma de viver o carnaval em Recife (PE). Para gerar essa aproximação, nos três dias de festa, um pouco mais cedo, às 17h30, o público participa de um aulão totalmente gratuito.

A oficina de Frevo será ministrada por Wanderley Oliveira, professor de dança, coreógrafo e coordenador da Cia de dança esportiva Exibela. Ele também é campeão brasileiro de dança esportiva em Cadeira de Rodas. Não é necessário inscrição prévia.

Olívio Rafael, idealizador e organizador do evento, avalia a ação cultural como algo muito importante, pois reforça os laços culturais entre Norte e Nordeste.

“O projeto se objetiva a fazer um intercâmbio de culturas entre o Norte e o Nordeste. Misturando duas culturas fortes dos dois estados (Pará e Pernambuco) num festival onde só tem a agregar, e assim, fortalecer o desenvolvimento da cultura e cadeia produtiva local”, destaca.

A ação cultural é produzida pela OMF Projetos de Eventos e Marketing e patrocinada pelo Atacadão e pelo Ministério do Turismo, do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A programação também é apoiada pela Prefeitura de Belém junto a Fundação Cultural de Belém - Fumbel.