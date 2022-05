Fafá de Belém faz show hoje em homenagem as mamães

Fafá de Belém desembarca na capital paraense para fazer parte do “Elas cantam pra mamãe”, em homenagem ao Dia das Mães. O evento tradicional está de volta após dois anos, e contará com um grande time de mulheres como atrações: Liah Soares, Carol Ferreira, Bia Dourado e Banda Warilou, além do time de Fafá no The Voice+. As artistas se apresentam hoje, 6, a partir das 20h, na sede campestre da Assembléia Paraense.

“Eu fiquei extremamente feliz quando fui convidada pela diretoria do Círio, para fazer parte dessa festa. Acredito que as mães mereçam o melhor que pudermos fazer, e a união de gerações, de vertentes musicais e de mulheres tão queridas é que vai dar o brilho nessa festa linda”, contou Fafá.

VEJA MAIS

A cantora é mãe de Mari Belém e avó de Laura e Júlia, juntas elas compartilham momentos carinhosos e alegres nas redes sociais. Os internautas ficam enlouquecidos com o amor demonstrado pelo quarteto. “Eu não me enxergo como referência, mesmo porque nós, mães, nos transformamos e aprendemos todos os dias. Eu procuro me reger pelo amor, inclusive nos momentos em que tenho que exercer a parte chata do papel de mãe e avó, que é de educar, ensinar, repreender às vezes também (risos)”, avaliou a artista.

O show “Elas cantam pra mamãe” é organizado pela Diretoria do Círio, que tem como objetivo arrecadar fundos para a realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, além de colaborar para as obras sociais da Paróquia de Nazaré. A maior festa cristã do Norte do país retorna com suas procissões após um biênio de paralisação.

“Eu vejo o Círio deste ano como o Círio do retorno, do renascimento, de celebrar a vida. Por isso, estamos preparando uma Varanda de Nazaré pautada pela alegria! Não posso adiantar muita coisa, mas vamos ter muitas novidades. Os convidados voltam com força total, e teremos eventos públicos também. Quero levar a Varanda para as ruas de Belém, pra que todos estejamos juntos, celebrando a alegria”, antecipou Fafá, sobre os seus planos para a festa de 2022.

Fafá de Belém é uma das grandes estrelas da Música Popular Brasileira. Com uma voz marcante e uma gargalhada gostosa, a sua estrada musical também lhe rendeu o convite para ser técnica da segunda temporada do ‘The Voice +’. O seu time do programa estará hoje na AP. “Foi primeiro uma emoção, quando recebi o convite. Depois se tornou um aprendizado imenso! Eu absorvi muito de cada etapa do programa. Consegui curtir cada momento e trazer lições pra minha vida” avaliou.

Fafá também tem sido referência para muitas pessoas que buscam aceitação da sua aparência. Ela assumiu seus cabelos brancos e recentemente compartilhou seu processo de emagrecimento e vida saudável, no seu perfil no Instagram. “Eu optei por viver esta fase da vida com plenitude. Viver a idade na sua essência, me cuidar, sim, porque precisamos estar sempre atentos à saúde, mas viver no sentido mais fiel da palavra. E estou muito feliz e realizada”, finalizou.

Agende-se

Elas cantam pra mamãe

Atrações: Fafá de Belém, time Fafá The Voice+, Liah Soares, Carol Ferreira, Bia Dourado e Banda Warilou

Data: hoje, 06

Hora: 20h