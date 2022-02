Fafá se emociona no 'The Voice +' ao ver candidato parecido com o pai dela

A nova temporada do "The Voice +" chegou ao 3ª dia de Audições às Cegas neste domingo (13). Os candidatos da terceira idade encantaram o público com clássicos da MPB, mas também houve música internacional e canção autoral no programa. Entre os momentos marcantes, estão a emoção da técnica Fafá de Belém, que não escondeu o choque ao ver um participante que lembrava o pai dela.

Fafá foi a primeira técnica a virar a cadeira para o candidato goiano Emílio Seresteiro, que cantou "Laura" (Alcyr Pires Vermelho e Braguinha). Após a apresentação, Emílio disse que escolheu essa música porque tem uma neta com esse nome. Fafá se surpreendeu com a coincidência, pois ela também tem uma neta chamada Laura e discursou sobre etarismo.

"Nós temos que lembrar ao mundo, ao Brasil principalmente, que nós temos mais de 60 anos e estamos vivos. Nós temos muita coisa pra dar. Nós temos um aprendizado imenso", destacou.

"É preciso que o Brasil tire das pessoas com mais de 55 anos a capa da invisibilidade, nós somos visíveis, temos desejos, sonhos, temos experiência e temos vida. E temos muito pra ensinar", completou

Formação de times

Nesta fase, os técnicos Carlinhos Brown, Fafá, Ludmilla e Toni Garrido têm que selecionar 12 candidatos para cada time, que disputarão as fases eliminatórias do reality. O vencedor da temporada vai ganhar o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Neste domingo (13), Fafá levou para o time dela Emílio Seresteiro e os paulistas Ernesto Aun, que apresentou "A Volta do Boêmio” (Adelino Moreira), e Sandra Frascá com “Retalhos de Cetim” (Benito Di Paula).

Já Toni Garrido, levou para o time o pernambucano Júnior Vieira que apresentou a música autoral "Cardápio do Vaqueiro”; a carioca Luciene Sampaio, com “Atrás da Porta” (Chico Buarque e Francis Hime); e a carioca Eliane Vidal com “Resposta ao Tempo” (Aldir Blanc e Cristóvão Bastos).

Carlinhos Brown levou para o time o piauense Jurandir Vieira, que cantou "Sabor a Mí" (Álvaro Carrillo); a mineira Elaine Anunan, que cantou o hit internacional “You Oughta Know” (Alanis Morissette e Glen Ballard); e o paulista Avelino Bezerra que foi de “Reconvexo” (Caetano Veloso).

Enquanto Ludmilla escolheu quatro candidatos: a carioca Dilma Oliveira que cantou "Cara Valente” (Marcelo Camelo); a paulista Regina Dias, com o clássico “Casa no Campo” (Zé Rodrix e Tavito); além do mineiro Geraldo Mamede e da baiana Ione Papas, que cantaram sucessos de Caetano Veloso, “O Quereres” e “Luz do Sol”, nessa ordem.

Ainda, a candidata paulista Sarita, que cantou “Ti Voglio Tanto Bene” (Domenico Furno e Ernesto de Cust) se apresentou no palco do The Voice +, mas não virou a cadeira de nenhum técnico.