Nova técnica do 'The Voice +', Fafá de Belém fala sobre novidade: 'Muito emocionada'

Fafá de Belém estreia no próximo domingo (30), como técnica do "The Voice +". A paraense faz parte da edição para cantores acima de 60 anos. Ela conversou com o GShow e falou sobre sua participação e sobre o que cantaria, caso estivesse disputando como cantora.

VEJA MAIS

"Coração bombando, muito emocionada! O coração não para, né? Cada vez que eu paro para lembrar da semana que eu vivi, de histórias que eu ouvi, dos candidatos que eu vi... Fico imaginando como vão ser cada uma das apresentações, cada uma das rodadas. Muita emoção!"

Eu cantaria "Caçador de Mim". É essa buscando que faz com que a gente continue buscando quem nós somos, o que a gente quer cantar, o que a gente quer dizer para o mundo e o que a gente quer dizer para a gente”, disse.

A cantora Fafá de Belém falou que se emocionou bastante nas Audições às Cegas. "Eu fiquei muito impressionada com a qualidade dos candidatos. Não tem ninguém brincando ali. Não tem ninguém fazendo presepada. Todo mundo está ali levando a sério a música, na alegria, na emoção e no prazer de cantar. O que mais me emocionou nessa primeira rodada, e acredito que continuará me emocionando, é o envolvimento de cada candidato com a música, com o tempo que eles cantam, com a tranquilidade de ter a idade do mundo e o mundo na voz."

Ela aproveitou também para antecipar o que será encontrado durante a sua participação como técnica. "O que me faz virar a cadeira, é quando eu me arrepio. Eu tenho que virar para ver quem é o dono dessa voz, quem chegou até a minha alma de uma forma tão direta, quem me fez sonhar, quem me fez me emocionar a ponto de me arrepiar! Aí eu viro!"