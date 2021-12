Fafá de Belém é confirmada no 'The Voice +'

A apresentadora Ana Maria contou em primeira mão, no “Mais Você” desta quinta-feira, 16, quem serão os técnicos da 2ª temporada do "The Voice +”, confirmando a entrada de Fafá de Belém para a equipe de jurados, que já conta com Mumuzinho, Daniel e Ludmilla.

Fafá é a única técnica da terceira idade num reality voltado para candidatos dessa faixa-etária. O reality musical vai ao ar em 30 de janeiro.

"Fui convidada para estar na cadeira do The Voice +. Vou ser técnica. Sou apaixonada por esse programa e agora eu tô lá!", comemorou Fafá, dando gargalhadas, em vídeo enviado ao programa. "Vai pegar fogo, Fafá", retrucou em seguida a apresentadora, rindo.

Atualmente, a temporada do The Voice Brasil está na reta final. A Globo já prepara a próxima temporada da versão dedicada aos cantores com idade a partir de 60 anos. André Marques foi confirmado para apresentar a temporada.

Daniel comemorou a chegada da paraense ao programa: "A gente vai ter uma aula diferente e uma pitada de alegria a mais, porque Fafá é luz, ela tem uma energia muito boa e tudo será emanado junto: a música, bons cantores, pessoas experientes e a arte. É uma junção de fatores, e ela vem para abrilhantar ainda mais essa história".

"Ela é incrível, né? Fafá é um ícone da nossa música. Estar como técnica na mesma edição que ela é uma honra", acrescentou Ludmilla.

"Fafá é uma referência para mim e tenho o maior carinho. Uma mulher batalhadora, que tem a musicalidade na veia e no coração, e traz a música do Pará que representa tanta gente. Dona de um sorriso encantador e uma das gargalhadas mais engraçadas que conheço", destacou Mumuzinho.