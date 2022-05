Parauapebas completa 34 anos nesta terça com programação especial

Parauapebas, localizado no sudeste paraense, completa nesta terça-feira (10) 34 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações envolvem cursos para produtores rurais, serviços de cidadania e saúde, e ainda, iniciativas socioculturais. Entre as ações está um tradicional churrasco sulista, modalidade Costela no Chão, realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais (Siproduz) com apoio da prefeitura, que será servido aos moradores da cidade.

A ação mobilizou caravanas de Centros de Tradições Gaúcha de todo o país. Ao todo, sete grupos, cerca de 200 pessoas, já confirmaram presença. São gaúchos vindos do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste do país. Um deles é o empresário Junior José Bueri, o coordenador do maior churrasco do mundo, que tem a missão de assar 20 mil quilos de carne para celebrar o aniversário do município. “Vamos fazer, junto com outros gaúchos que vieram voluntariamente, o churrasco a moda Costela de Chão. Vamos servir cerca de 1.200 costelões. Vai ser um grande espetáculo, é um churrasco bem feito acompanhado com pão”, destaca Júnior.

A estrutura foi montada com 500 pessoas, sendo 150 churrasqueiros. “Eu convido os moradores de Parauapebas a participar deste evento que está sendo preparado com todo carinho por pessoas que gostam de fazer churrasco. Espero vocês a partir das 12h, até as 16h, na FAP, para compartilhar com a gente este momento único”, enfatiza Junior.

Prefeito de Parauapebas, Darci José Lermen, que é gaúcho de Santo Cristo, não esconde a alegria de apoiar a realização do churrascão. “Eu tenho muito orgulho de administrar este município por quase 16 anos com muitas lutas e muitas conquistas, conquistas que só foram possíveis com a participação de pessoas que vieram de todos os cantos do Brasil. Agradeço a Deus por me proporcionar saúde e compartilhar desse momento com a população”, diz.

Maiara e Maraisa e outros artistas marcam presença na festa

A programação do aniversário da cidade também inclui apresentações de artistas locais e nacionais, como Davi Sacer, Anjos de Resgate, Maiara e Maraisa, Os Serranos e o Léo Magalhães, entre outros. Ao longo do mês de maio, ainda serão entregues obras como Unidade Básica de Saúde e o Parque Ambiental dos Ipês.

História

Além de ser uma das cidades que mais gera emprego no Brasil, é em Parauapebas que está localizada a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, em plena Floresta Nacional de Carajás.

O município tem a pretensão de impulsionar o ecoturismo do estado, já que 70% de seu território é de florestas e áreas de preservação ambiental. A cidade já trabalha com cinco rotas turísticas e eventos, como a Mostra de Turismo, que destaca o que há de melhor em áreas, como a gastronomia, turismo rural, de aventura e natureza.

Parauapebas é uma das seis principais cidades de visitação para o turismo dentro do polo Araguaia/Tocantins - o maior polo turístico em termos de extensão territorial e diversidade natural e cultural - formado por municípios das regiões Araguaia, Carajás, Tocantins e Lago de Tucuruí.

A gestão também vem investindo em grandes obras, como o Programa de Infraestrutura e Saneamento (Prosap), que está beneficiando a população com a oferta destes serviços com índices que superam a média nacional.