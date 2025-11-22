Tarcísio critica prisão preventiva e diz que Bolsonaro é inocente; ‘o tempo mostrará’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) nas dependências da Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado, 22. Em publicação na rede social X, Tarcísio disse que Bolsonaro tem enfrentado "ataques e injustiças com a firmeza e coragem de poucos".

O governador ainda destacou as condições de saúde do ex-presidente. "Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana."

Tarcísio disse ainda que Bolsonaro é inocente "e o tempo mostrará". "Lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes."

Moraes determinou a prisão do ex-presidente atendendo a um pedido da Polícia Federal, que citou riscos à ordem pública pela convocação de uma vigília na porta do condomínio de Bolsonaro. O ex-presidente também teria violado a tornozeleira eletrônica, o que sinaliza perigo de fuga.

O ministro ainda demandou expressamente que a ordem de prisão fosse cumprida na manhã deste sábado sem uso de algemas e sem "exposição midiática". Esse cumprimento aos finais de semana é atípico mas pode ocorrer em casos de urgência - o ex-ministro Walter Braga Netto também foi preso em um sábado, por exemplo.

Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que a prisão causa "perplexidade" e afirmou que a decisão se baseia em uma "vigília de orações". Os advogados alegam que o ex-presidente já estava detido em casa, "com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais", e contestam a "existência de gravíssimos indícios da eventual fuga". Eles também afirmam que o estado de saúde de Bolsonaro é "delicado" e que sua prisão "pode colocar sua vida em risco". A defesa informou que vai apresentar recurso.