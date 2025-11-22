Políticos paraenses comemoram prisão de Bolsonaro

Políticos paraenses comemoraram a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada na manhã deste sábado (22/11), em Brasília. A ordem da captura de Bolsonaro veio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após o pedido feito pela Polícia Federal.

Lívia Duarte (PSOL), deputada estadual do Pará, disse que a captura de Jair marca um “grande dia”. “Um ex-presidente que atacou instituições, ameaçou a democracia e espalhou violência agora começa a responder como qualquer cidadão deve responder: diante da lei. Sem anistia!”, compartilhou no Instagram.

O também deputado estadual do Pará Dirceu Ten Caten (PT) relatou que, com a prisão de Bolsonaro, o Brasil “dá um passo importante para virar a página do extremismo e reafirmar que ninguém está acima da lei”.

“A democracia venceu! Não pelo desejo de vingança, mas pela força da verdade, das instituições e do povo que nunca desistiu de lutar. Que este momento sirva de lembrança: atacar a democracia tem consequências. Nossa missão é continuar reconstruindo o país com direitos, respeito e esperança. Justiça feita. Democracia protegia”, disse ele.

Marinos Brito (PSOL), vereadora de Belém, comentou que “foi detectado um plano para promover a fuga do quase-presidiário com a mobilização de apoiadores para a frente do condomínio em que ele cumpria prisão domiciliar e uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica”.

No Instagram, o perfil do PT no Pará compartilhou que a prisão de Jair “encerra um ciclo de impunidade e marca a responsabilização de quem tentou romper a Constituição e liderou um projeto golpista no país”. “É um passo que reafirma e fortalece nossa democracia e o estado de direito. Mas, ainda queremos que toda a verdade venha à tona, inclusive sobre as vidas perdidas durante a pandemia da Covid-19. Justiça é condição para que o Brasil avance”, diz a legenda do post.