Política

Política

Políticos paraenses criticam prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

A ordem da captura de Bolsonaro veio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após o pedido feito pela Polícia Federal

A imagem em destaque mostra Jair Bolsonaro com uma das mãos na boca. (Foto: Evaristo Sá/AFP)

Políticos paraenses criticaram a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada na manhã deste sábado (22/11), em Brasília. A ordem da captura de Bolsonaro veio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após o pedido feito pela Polícia Federal.

No Instagram, o deputado estadual Rogério Barra (PL/PA) prestou solidariedade ao ex-presidente e à família dele e disse que é “impossível não ver o peso político dessa decisão”. Na avaliação de Rogério, a prisão de Bolsonaro foi injusta e feita para tirar o ex-presidente “da corrida eleitoral” em 2026.

O senador federal Zequinha Marinho (PODEMOS) relatou que o país “precisa de justiça, não de perseguição política, nem de violência, nem de paixão que ultrapasse a lei”. “É hora de equilíbrio, transparência e respeito às instituições. Toda investigação deve seguir critérios técnicos, garantir ampla defesa e evitar qualquer uso político do sistema de Justiça”, afirmou.

Ainda sobre a prisão, o deputado federal Éder Mauro considerou uma covardia a captura de Bolsonaro e que querem destruí-lo “a qualquer custo”. “O povo brasileiro tem que se levantar e ir às urnas dar a resposta, para que isso possa ter um fim. Senão, nós vamos cada vez mais para o fundo do poço”, alegou.

O deputado Joaquim Passarinho, presidente estadual do PL Pará, também comunicou que a decisão da prisão de Bolsonaro “reforça a percepção de perseguição contra quem enfrenta o sistema” e que o ex-presidente “nunca se vendeu nem abandonou seus princípios”. 

“Sua coragem inspira milhões de brasileiros que acreditam em um país livre e justo. A Justiça deve agir com equilíbrio e isenção. Quando parece seletiva, a democracia perde. Manifestamos nossa solidariedade ao presidente Bolsonaro e reafirmamos nosso compromisso com a defesa da liberdade e do devido processo legal”, diz o comunicado. 

 

política

políticas paraenses

prisão do ex-presidente

jair bolsonaro

criticam
