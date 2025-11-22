Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prisão de Bolsonaro segue em caráter preventivo; entenda o significado

Decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou medida cautelar; ex-presidente foi levado à Superintendência da PF em Brasília

O Liberal
fonte

Bolsonaro é preso na manhã deste sábado (22) (foto: Evaristo Sá/AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (22/11). A medida, segundo informações preliminares, tem caráter cautelar e não corresponde ao início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses aplicada no julgamento sobre a trama golpista.
 

Agentes da Polícia Federal estiveram no Condomínio Solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico, por volta das 6h, e conduziram o ex-presidente para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Em nota, a PF informou que cumpriu mandado de prisão preventiva expedido por decisão do STF.

VEJA MAIS

image ‘Desumano’ e ‘grande dia!’: veja repercussão da prisão de Bolsonaro entre políticos
Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado (22)

image Vigília convocada por Flávio motivou pedido de prisão de Bolsonaro; entenda
Na sexta (21/11), Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais convocando uma corrente de orações pela saúde do ex-presidente

De acordo com o apurado até o momento, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e preservar o andamento das investigações. Por se tratar de medida cautelar, ela não configura condenação definitiva nem é equivalente ao cumprimento da pena imposta em julgamento anterior.

Condenação no STF e consequências eleitorais

Bolsonaro foi condenado no julgamento que terminou em 11 de setembro. Por 4 votos a 1, os ministros da Primeira Turma concluíram que ele chefiou uma organização criminosa armada, tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, praticou golpe de Estado e causou danos ao patrimônio da União e bens tombados.

Além da pena de prisão, o colegiado tornou o ex-presidente inelegível. Bolsonaro já estava inelegível desde junho de 2023, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o havia condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação — punição que o impedia de disputar eleições até 2030.

Com a nova condenação no STF, o prazo de inelegibilidade foi ampliado: a restrição passou a ser computada após o término da pena, o que, na prática, deixaria o ex-presidente afastado das disputas eleitorais por mais de três décadas — com possibilidade de retorno só em 2060, conforme o cálculo decorrente da pena aplicada.

Penas aos demais integrantes do núcleo central

A Primeira Turma também analisou, em plenário virtual, os embargos dos outros condenados do núcleo considerado central na trama golpista. As penas aplicadas a esses réus variam entre 16 e 27 anos, e os ministros votaram pela rejeição dos embargos apresentados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

stf

jair bolsonaro é preso

Alexandre de Moraes

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda