‘Desumano’ e ‘grande dia!’: veja repercussão da prisão de Bolsonaro entre políticos

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu logo cedo no mundo político. O líder da oposição na Câmara, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) afirmou ao Estadão/Broadcast que prender Bolsonaro "é um ataque direto à democracia" e que o grupo resistirá. "Colocar Bolsonaro em regime fechado é desumano e injustos e se algo acontecer a Bolsonaro sob custódia, a responsabilidade será direta", disse.

Nas redes sociais, os posts também começaram a pipocar logo cedo. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro postou, pouco depois das 6:30, os versículos 1 a 8 do salmo 121, conhecidos como "Canto da Peregrinação", no Instagram, onde tem 7,7 milhões de seguidores. Ela tem liderado a preferência de bolsonaristas como candidata nas próximas eleições, com a prisão de Bolsonaro.

VEJA MAIS



Fabio Wajngarten, que foi secretário-executivo do Ministério das Comunicações e chefe da Secretaria de Comunicação Social durante o governo Bolsonaro, afirmou que a prisão terá efeitos na próxima eleição. "É INACREDITÁVEL. Num sábado. Com estado de saúde totalmente comprometido. VERGONHOSO. 26 é logo ali", escreveu Wajngarten no X.

A deputada federal Carol de Toni (PL-SC), conhecida pelas posições conservadoras e por ter levado o filho recém-nascido à Câmara como protesto, também criticou a prisão. "A prisão do Presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela justiça brasileira. O maior líder que a direita já teve, homem que não cometeu crime algum, foi submetido a um processo absolutamente nulo, agora é levado a prisão! Lutaremos até o fim contra essa injustiça."

Seu colega de partido e líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal e pastor Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foi na mesma toada e tuitou que "Bolsonaro não roubou ninguém"

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) foi na mesma linha. "Toda solidariedade a ele e à família. Passou da hora de uma reação contundente do Congresso para frear os abusos e ilegalidades feitos contra a oposição a Lula e ao PT!", escreveu no X.

Políticos à esquerda, evidentemente, foram na direção oposta. A ex-deputada federal Manuela DÁvila, que foi filiada ao PC do B, comemorou a prisão. "Obrigada ao meu relógio biológico que me permitiu assistir ao vivo a prisão (ainda preventiva) de Bolsonaro. Espero estar acordada quando a prisão pela tentativa de golpe acontecer. Quem viveu o Brasil sob seu comando, Quem temeu viver no Brasil sob seu comando, Quem perdeu alguém no Brasil sob seu comando, Sabe o que celebramos. Eu celebro estar viva, com minha família, feliz e na luta.", escreveu ela no Instagram, com uma foto da transmissão pela TV.

A ex-ministra dos Direitos Humanos e deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) fez um post no qual diz que "a lei é para todos".

A viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, hoje vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, também comemorou. "Hoje um novo capítulo da história da democracia brasileira foi construído. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente via medida cautelar. O golpe, que sempre livrou a cara das elites brasileiras, é punido pela primeira vez exemplarmente."

Sua colega de partido, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) foi na mesma linha: "Jair Bolsonaro acaba de ser preso preventivamente e levado para a superintendência da Polícia Federal. Um bom dia desses hein?!", escreveu, seguindo com as hashtags #semanistia e #bolsonaronacadeia.