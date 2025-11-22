Vigília convocada por Flávio motivou pedido de prisão de Bolsonaro; entenda

Um dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi a "vigília" convocada pelo filho dele e senador, Flávio. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a convocação da vigília indicava uma possível tentativa da utilização de apoiadores de Bolsonaro para atrapalhar a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pelas polícias.

O ministro disse também no “altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada” e para a “efetividade da lei penal”, o que facilitaria uma fuga do ex-presidente.

Além disso, Moraes menciona ainda que o vídeo publicado por Flávio mostra-o, novamente, atacando o Poder Judiciário, especialmente o STF, repetindo a "narrativa falsa" de que Bolsonaro foi condenado por "perseguição" e por uma suposta "ditadura" da Corte.

"Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília” para a saúde do réu Jair Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais", afirmou o ministro.

Na sexta (21/11), Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais convocando uma corrente de orações pela saúde do ex-presidente. A "vigília" ocorreria em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro.