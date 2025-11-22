Capa Jornal Amazônia
Política

Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha ‘elevado risco de fuga’, diz Moraes

A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão

Estadão Conteúdo
Ex-presidente Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira eletrônica na saída da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (21) (Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que Jair Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", na decisão em que determinou prisão do ex-presidente neste sábado, 22.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF - pelo placar de 4x1 - a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.

Palavras-chave

bolsonaro/prisão/pf/alexandre de moraes/stf
Política
