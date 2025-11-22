Deputado Marcon cobra Hugo Motta por votação da anistia após prisão de Jair Bolsonaro

O deputado Federal e vice-líder da oposição pelo Podemos, Maurício Marcon, postou um vídeo na rede social X dizendo que Jair Bolsonaro não foi preso pelo ato de 6 de janeiro, que chamou de "golpe fictício criado por Alexandre de Moraes", mas sim a pedido da Polícia Federal por questão de ordem pública. O político questionou Hugo Motta sobre votação de anistia e afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está fazendo uma pressão para que os Estados Unidos retire seu nome da Lei Magnitsky.

"Não se sabe qual é a ameaça, já que ele está calado a mais de 100 dias, preso injustamente em prisão domiciliar. Censurado", diz o deputado, acrescentando ainda que "o que estão fazendo o esse homem, ex-líder do País, que já foi investigado diuturnamente e nada se encontrou", afirmou.

"Chegou a hora do Congresso Nacional tomar uma posição firme em relação a anistia. Votei em Hugo Motta a pedido do presidente Jair Bolsonaro porque tinha um acordo de pautar a anistia para que os representantes do povo pudessem decidir se seria aprovada ou não e Hugo Motta descumpriu seu acordo até aqui", explicou.

O deputado disse ainda que Bolsonaro está doente devido a facada que levou durante a campanha eleitoral. "Bolsonaro tem problemas de saúde grave. Bolsonaro quase perdeu a vida pelo país", disse.