Ato de bolsonaristas Rio tem estimativa de 4,7 mil pessoas, aponta monitor USP/Cebrap

Estadão Conteúdo

O Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a organização More in Common, divulgou um relatório com a estimativa de 4,7 mil pessoas presentes na manifestação convocada por apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 1º de março.

De acordo com o levantamento, a margem de erro é de 12%. Segundo os responsáveis pelo documento, a estimativa portanto compreende uma estimativa entre 4,1 mil e 5,3 mil participantes no horário de pico da manifestação, às 11h20.

Conforme o relatório, foram tiradas fotos em oito horários diferentes (9h45, 10h, 10h30, 11h, 11h20, 11h45, 12h e 12h45) e quatro imagens das 11h20 foram selecionadas. Os autores do estudo dizem que o método utilizado, Point to Point Network (P2PNet), foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China e da empresa Tencent.

O documento diz que o software foi treinado com um conjunto de fotos de multidão anotadas manualmente pela Universidade de Xangai e outro conjunto de fotos brasileiras anotados pela USP.

O método, segundo os autores, possui precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo, com erro percentual absoluto médio de 12% para grupos acima de 500 pessoas.

"No método, um drone tira fotos aéreas da multidão e o software analisa essas imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas", diz o relatório.

BOLSONARISTAS/ATO/RIO
