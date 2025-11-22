Capa Jornal Amazônia
Superintendência da PF tem buzinaço e marcha fúnebre após prisão preventiva de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, após ordem de prisão assinada por Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo
fonte

Movimentação na Superintendência da PF no Distrito Federal após prisão de Bolsonaro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Com a movimentação de policiais e jornalistas em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF), carros passam fazendo buzinaço em frente ao prédio onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso preventivamente neste sábado, 22.

O militante Fabiano e Silva Leitão Duarte, conhecido como Fabiano Trompetista, também compareceu. Ele se posicionou na grade do pátio da superintendência e tocou a marcha fúnebre e Marcha fúnebre e a música tá na hora do Jair, já ir embora com o trompete.

image A imagem em destaque mostra uma mulher com a boca tampada com fita isolante como forma de protesto à prisão de Jair Bolsonaro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, após ordem de prisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O pedido partiu da Polícia Federal, que afirma que uma manifestação convocada por Flávio Bolsonaro poderia representar risco aos agentes, aos participantes e ao próprio ex-presidente.

A decisão de Moraes aponta ainda que o ex-presidente violou o uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", e que Bolsonaro poderia fugir para embaixadas próximas à sua casa, considerando investigações que já apontaram um planejamento de pedido de asilo para o ex-presidente.

Ao Estadão, a defesa de Bolsonaro afirmou que ainda não sabe os motivos da prisão preventiva e que esta tentando acesso ao pedido de Moraes.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.

Em nota oficial, a Polícia Federal informou que, por determinação de Moraes, a medida deveria ser cumprida "com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática; ficando a seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem".

Em setembro deste ano, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

