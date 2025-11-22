Veja a sala de Estado Maior da PF onde Bolsonaro ficará detido

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado para a superintendência da Polícia Federal em Brasília em prisão preventivamente neste sábado (22). O espaço é a sala de Estado, destinado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.

O local é reservado, e de acordo com a TV Globo, ele é formado por uma sala com mesa, cadeira e cama de solteiro e um banheiro privativo.

A sala de Estado tem ar-condicionado, televisão, janela, armário e um frigobar.

Já ficaram em salas de Estado Maior da Polícia Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer, mas em Curitiba (PR) e São Paulo, respectivamente.

O ex-presidente já estava em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e agora ela virou preventiva, após cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda não se trata do cumprimento da pena de 27 anos e três meses, à qual ele foi condenado no julgamento da trama golpista.