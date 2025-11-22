Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto também havia sido motivada por postagem de Flávio

Na época, a decisão de manter Bolsonaro em casa se deu após Bolsonaro discursar em uma manifestação realizada em Copacabana

Estadão Conteúdo
fonte

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mostra para os jornalistas a tornozeleira eletrônica que foi colocada por ordem do STF (Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

A decisão da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, 22, é a segunda na qual o ministro Alexandre de Moraes usa uma postagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para fundamentar. Assim como na ordem deste sábado, que cita um vídeo do senador convocando uma vigília para a porta do condomínio do pai, na prisão domiciliar ordenada no dia 4 de agosto, um vídeo do filho do ex-presidente publicado nas redes também foi o estopim.

Na época, a decisão de manter Bolsonaro em casa se deu após Bolsonaro discursar em uma manifestação realizada em Copacabana. Bolsonaro discursou por meio de um contato pelo telefone com o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o discurso nas redes. Na manifestação em São Paulo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também mostrou Bolsonaro em uma videochamada. Moraes havia determinado que Bolsonaro não poderia usar as redes, mesmo por meio de terceiros.

VEJA MAIS

image Trompetista toca marcha fúnebre em frente à PF após prisão de Jair Bolsonaro
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

image Políticos paraenses criticam prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
A ordem da captura de Bolsonaro veio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após o pedido feito pela Polícia Federal

"Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricando para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram", disse Moraes na época.

Agora, na decisão que determinou o recolhimento de Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal, novamente Moraes usou uma publicação de Flávio. Segundo o ministro, a vigília convocada pelo senador para este sábado, às 19h, ampliaria o risco de fuga de Bolsonaro.

image Defesa diz que prisão de Bolsonaro ‘pode colocar sua vida em risco’
Os advogados dizem que "causa profunda perplexidade" a motivação da prisão

image Bolsonaro recebeu PF sem Michelle em casa e não ofereceu resistência à prisão; leia bastidores
Bolsonaro recebeu os agentes da PF e não ofereceu resistência

"Salienta-se que notícias sobre a referida convocação de FLAVIO BOLSONARO têm sido veiculada nos veículos de comunicação, conforme descrito na referida IPJ. Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano de 2022, com efeitos,desdobramentos e consequências imprevisíveis", diz Moraes, que também cita uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/ALEXANDRE DE MORAES/FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda