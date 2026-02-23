Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Moraes cobra explicações da Papudinha sobre visita fora do horário autorizado a Anderson Torres

Segundo a PM, a visita fora do horário teria sido realizada pelo pai e pela irmã de Torres, João Torres Filho e Patrícia Gisele Torres.

Estadão Conteúdo
fonte

Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de segurança do DF (Valter Campanato / Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela custódia na Papudinha, preste esclarecimentos, no prazo de 48 horas, sobre a realização de uma visita fora do horário autorizado ao ex-ministro Anderson Torres, que cumpre pena na unidade, integrante do Complexo Penitenciário da Papuda.

Ministro da Justiça no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Torres foi condenado a 24 anos de prisão pelos crimes relacionados à trama golpista. Em despacho assinado em 20 de fevereiro, Moraes aponta que relatório encaminhado pelo 19º BPM registra a ocorrência de visita no dia 11 de fevereiro de 2026, das 17h às 19h, fora da faixa previamente autorizada pelo Supremo.

Em decisão anterior, de 29 de janeiro, o ministro havia autorizado a alteração dos dias de visita para quartas-feiras e sábados, mantendo três turnos fixos: das 8h às 10h, das 11h às 13h e das 14h às 16h. Diante da divergência entre o que foi determinado e o horário informado no relatório, Moraes ordenou a expedição de ofício ao comando do batalhão para que esclareça o ocorrido. Segundo a PM, a visita fora do horário teria sido realizada pelo pai e pela irmã de Torres, João Torres Filho e Patrícia Gisele Torres.

O ex-ministro está trabalhando no sistema penitenciário, se inscreveu em cursos técnicos e tem lido livros para abater a pena. Entre as obras que Torres e os outros detentos do Distrito Federal podem ler e resenhar para diminuir a pena estão Ainda estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que conta do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva na ditadura; Democracia, de Philip Bunting; Crime e castigo, de Fiódor Dostoiévski; e A autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King.

Bolsonaro também está na Papudinha

Moraes determinou, em 15 de janeiro, a transferência de Bolsonaro para a Papudinha. A unidade é destinada à custódia de policiais e de pessoas politicamente expostas.

A mudança ocorreu após queixas apresentadas por Bolsonaro e por familiares sobre as condições a que ele estava submetido na sala de Estado-Maior que ocupava na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Como mostrou o Estadão, o ex-presidente avaliou de forma positiva a transferência. A articulação que levou à decisão foi encabeçada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Além de Bolsonaro e de Torres, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo anterior, Silvinei Vasques, também está preso na Papudinha. Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por integrar o núcleo de gerência do plano golpista de 2022 e por utilizar a corporação para interferir nas eleições.

De acordo com a condenação, Vasques teria requisitado relatórios de inteligência para organizar operações que dificultassem o deslocamento de eleitores no Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Palavras-chave

ANDERSON TORRES/PRISÃO/PAPUDINHA/VISITA/STF/MORAES/EXPLICAÇÃO
