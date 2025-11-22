Trompetista toca marcha fúnebre em frente à PF após prisão de Jair Bolsonaro

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa na manhã deste sábado (22) e levado à sede da Polícia Federal em Brasília. Ele responde a ação penal do Núcleo 1 da trama golpista.

No local, o trompetista Fabiano Leitão, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e conhecido nacionalmente como Fabiano Trompetista, executou a Marcha Fúnebre de Frédéric Chopin.

O músico aproveitou ainda para tocar “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora”, em provocação à prisão do ex-presidente. Na letra tem uma brincadeira com o nome do Bolsonaro: “'Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Vai! Já ir embora, Arruma a suas malas, Dá no pé e vá-se embora.”

Para quem não lembra, o trompetista já fez parte de uma coletiva do ex-presidente. Na ocasião, Fabiano tocou a marcha fúnebre e interrompeu uma entrevista chamando a atenção por atrapalhar a fala de Bolsonaro.