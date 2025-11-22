Após prisão, segurança pessoal de Jair Bolsonaro examina caixa de medicamentos

Neste sábado, 22, após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso, um membro da equipe de segurança pessoal dele foi fotografado enquanto examinava uma caixa com medicamentos na sede da Polícia Federal em Brasília.

A presença das medicações faz parte dos cuidados de saúde contínuos do ex-presidente, que se encontra sob custódia da Polícia Federal após sua transferência. Equipe médica esteve no local, mas saiu sem dar declarações.

Os advogados do réu informaram que ele apresenta saúde debilitada e quadro diário de soluço gastroesofágico, além de falta de ar. Eles ainda disseram que Jairt faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central.

Jair Bolsonaro ficará no local até domingo, 23, onde passará por uma audiência com um juiz.

O ex-presidente Bolsonaro foi retirado da prisão domiciliar e levado sob custódia policial, por ser considerado um risco de fuga, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal.