Política

Política

Bolsonaro é o quarto ex-presidente brasileiro preso; relembre

Além de Bolsonaro, Lula, Temer e Collor foram detidos após a redemocratização; relembre os processos e circunstâncias de cada prisão

O Liberal
fonte

Bolsonaro é preso na manhã deste sábado (22) (foto: Evaristo Sá/AFP)

Quatro ex-presidentes da República foram presos desde a redemocratização do Brasil, em 1985. O mais recente é Jair Bolsonaro (PL), que deixou a prisão domiciliar e foi transferido para o regime fechado na manhã deste sábado (22), por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele é investigado no Inquérito nº 4.995, que apura tentativas de coação e obstrução de Justiça no processo sobre a tentativa de golpe de Estado, além de ter sido condenado, em setembro, a 27 anos e três meses de prisão na Ação Penal nº 2.668.

Além de Bolsonaro, foram presos Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer e Fernando Collor. A seguir, relembre cada caso em ordem cronológica das prisões.

Lula foi o primeiro ex-presidente preso na redemocratização

image Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)

A primeira prisão de um ex-presidente após 1985 ocorreu com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 7 de abril de 2018. Ele foi detido após condenação proferida no ano anterior pelo então juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba.

image Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso
Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

A sentença afirmava que Lula teria recebido um triplex no Guarujá (SP) como propina da construtora OAS, em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. O ex-presidente sempre negou as acusações. Lula se entregou no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), e permaneceu 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Em novembro de 2019, o STF determinou sua soltura ao entender que a execução da pena só poderia ocorrer após o trânsito em julgado. Em 2023, Lula voltou à Presidência da República.

Michel Temer foi preso preventivamente em 2019

image Ex-presidente Michel Temer (Antonio Cruz / Agência Brasil)

O segundo ex-presidente preso foi Michel Temer (MDB), detido preventivamente em março de 2019, durante o governo Bolsonaro. A ação fez parte da Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato que investigava suspeitas de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e cartel envolvendo a construção da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro.

A delação do engenheiro José Antunes Sobrinho apontou que Temer teria conhecimento do pagamento de R$ 1,1 milhão em propina. O ex-presidente ficou quatro noites preso na sede da Polícia Federal até ser libertado por decisão do desembargador Antonio Ivan Athié, do TRF-2, que considerou não haver fundamentos suficientes para manter a prisão.

Fernando Collor foi preso em abril de 2024

image Ex-presidente Fernando Collor (Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

O terceiro ex-presidente preso foi Fernando Collor, detido às 4h de 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). Ele se preparava para viajar a Brasília para se apresentar voluntariamente quando foi abordado por agentes da Polícia Federal. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

image Por que Fernando Collor teve a prisão determinada pelo STF? Entenda o motivo da decisão
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta-feira (24) a prisão imediata do ex-presidente, condenado por corrupção em esquema investigado pela Lava Jato

Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo relacionado a desvios na BR Distribuidora. A pena foi fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em maio, a defesa apresentou documentos comprovando que ele sofre de doenças graves, como Parkinson, apneia do sono severa e transtorno afetivo bipolar. Com base nos laudos, o STF autorizou que ele cumprisse a pena em prisão domiciliar.

Bolsonaro é o caso mais recente

Jair Bolsonaro se tornou o quarto ex-presidente preso desde 1985. Desde 4 de agosto, ele cumpria prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, no Inquérito nº 4.995, que investiga tentativa de obstrução do julgamento sobre a tentativa de golpe. A medida foi adotada após o descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

Bolsonaro também foi condenado, em setembro, a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado na Ação Penal nº 2.668, acusado de participação em crimes ligados à tentativa de golpe após as eleições de 2022. O STF deve definir, nos próximos dias, o local onde ele começará a cumprir a pena. O inquérito também envolve o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo.

 
.
