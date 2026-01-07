Bolsonaro passa por exames em hospital em Brasília após sofrer queda na Superintendência da PF

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) chegou ao hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 7, para ser submetido a exames após sofrer uma queda na cela em que está preso na Superintendência da Polícia Federal.

O comboio de viaturas da PF e da Polícia Militar do DF chegou ao hospital por volta das 11h20.

Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ex-presidente será submetido a uma tomografia, uma ressonância e a um eletroencefalograma.

Os exames foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão de Moraes atende a um pedido da defesa do ex-presidente após Bolsonaro sofrer uma queda em sua cela na Superintendência da Polícia Federal, com impacto craniano e suspeita de traumatismo.